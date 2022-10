Au pierdut punctul strategic Lyman, dar rușii atacă puternic în alte trei orașe importante din Ucraina/ Video

Mai multe explozii au fost raportate la Mikolaiv, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce în oraş şi în întreaga regiune a sunat alarma de raid aerian - transmite postul public Suspilne. Populaţia a fost îndemnată să rămână la adăpost, informează Rador. Exploziile au fost semnalate în jurul orei 2:00.

De asemenea, armata rusă a atacat, din nou, oraşul ucrainean Krivi Rih, în noaptea de sâmbătă spre duminică, folosind o dronă kamikaze - a raportat Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare a acestui oraş din regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit oficialului, rușii au atacat infrastructura civilă a unui cartier central din oraş.

Totodată, un atac puternic a avut loc și în zona Zaporojie, teritoriu pentru care Vladimir Putin a semnat anexarea.

Ministerul rus al Apărării afirmă că a retras trupele rusești din orașul strategic Lyman din estul Ucrainei, informează BBC.

„Din cauza amenințării de încercuire, trupele aliate au fost retrase din Krasnyi Lyman pe poziții mai bune”, a afirmat ministerul, citat de agențiile de presă rusești.

