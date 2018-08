Aurelian Bădulescu, după mai bine de două ore de audieri, la Parchetul General: 'Mie îmi e rău și poate leșin, acum! Am primit informații de la Facebook'

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a fost audiat, vineri, la Parchetul General în dosarul privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august. Reprezentanţi ai Parchetului General au declarat că Bădulescu a fost chemat în calitate de martor.

La ieșire, Bădulescu a spus că e la un pas să leșine, după audieri.

”Mie îmi e rău și poate leșin acum! Nu am fost în niciun centru de comandă. Din păcate, trebuie să înţelegeţi că nu a existat un centru de comandă, a existat o încăpere unde reprezentantul Prefecturii împreună cu reprezentantul administraţiei publice din acea zi, resectiv subsemnatul, care avea delegate atribuţiunile primarului, a trebuit să luăm măsuri care prevedeau modul de administrare al oraşului în situaţii de criză.

Având în vedere datele şi informaţiile care existau la acea dată şi anume faptul că urmau să existe violenţe, date pe care le aveam din exploatarea surselor deschise, din mesajele subliminale pe care le trimiteau pe conturile de Facebook agitatorii şi iniţiatorii acestui miting neautorizat, am luat măsurile care se dispuneau. Ceea ce se induce în media şi în mediul public, că exista un centru de comandă, nu ştiu ce, este o chestiune speculativă şi cred că deja depăşim o numită limită a normalităţii. Nu a fost nicio conspiraţie, nu a fost nimeni în altă parte decât acolo unde trebuia să fie. Paza era asigurată de cei de la SPP, am dedus că acea clădire e a SGG. La ora 4 dimineața am plecat acasă. Doamna prefect a fost cu mine mereu. M-au întrebat cine este organizatorul în scris. I-am spus că domnul Dide și domnul de la Timișoara sunt organizatorii. Procurorii vor să afle cine a instigat lumea și cine e vinovat de violențe și cine a adus lumea în Piață. Eu nu cred că Jandarmeria a greșit. A fost o luptă provocat, de tip Belfast, au scăpat Piața din mână pentru că violențele erau de neimaginat. Eu primeam informații de la Facebook. Eu nu am avut acces la deciziile de ordin operativ, pentru evacuarea Pieței. Eu aveam grijă de transportul public.”, a spus Aurelian Bădulescu, după audieri.

