Aurelian Bădulescu îl critică pe Nicușor Dan, după solicitarea acestuia din justiție: 'Este inacceptabil pentru orice om care îmbracă haina de magistrat'

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a făcut o solicitare către președintele Curții de Apel, Luminița Criștiu-Ninu, și Președintelui Secției a VIII-a de Contencios Administrativ, Georgian Davidoiu, să le indice soluția cea mai bună în cazul unor hotărâri adoptate de Consiliul General al Primăriei Capitalei (mai multe despre acest subiect aici!). În acest sens Aurelian Bădulescu, șeful consilierilor PSD din Consiliul General al Muncipiului Bucuresti, susține că singura obligatie a judecatorului implică identificarea normei incidente.

„Atributiile primarului general sunt consacrate in Codul administrativ - OUG nr. 57/2019.

Aceasta subliniaza ideea unei autonomii decizionale pe care o are primarul Capitalei, dar cu conditia respectarii legilor cu caracter general.

Astfel, ii este interzis primarului sa emita decizii in afara cadrului legal, ba mai mult, acesta este obligat ca intreaga sa capacitate decizionala sa fie pusa in slujba solutionarii si gestionarii, in cadrul legii, a interesului populatiei si a treburilor publice.

Daca primarului nu-i sunt de ajuns reglementarile Codului Administrativ, mai are si cateva articole de lege in Constitutia Romaniei, unde atributiile sunt stabilite in mod clar.

Grija primarului trebuie sa fie aceea de a rezolva treburile publice pentru obstea care l-a ales.

A trebuit ca, in mod ilicit si fraudulos, dar avand un mandat valid, in fruntea primariei municipiului Bucuresti sa ajunga numitul Nicusor Dan. Acesta, cu o dezinvoltura iesita din comun, a inceput sa calce in picioare justitia al carei izvor este norma legala. Forta ei executorie deriva din lege, care trebuie sa-i trateze egal pe toti justitiabilii.

Puterea judecatoreasca nu este juristul si nici consilierul personal pe probleme juridice al primarului Nicusor Dan, ci acea institutie al carei act este hotararea judecatoreasca.

Aceasta reprezinta un act de aplicare a legii pentru solutionarea unui conflict de drepturi sau interese, si constituie singurul mijloc de restabilire a ordinii de drept democratice si de eficientizare a normelor de drept substantial.

Puterea judecatoreasca, careia i se adreseaza numitul Nicusor Dan, este acea putere care prin activitatea sa – activitatea judiciara- reprezinta fara indoiala cel mai important act al justitiei.

Puterea judecatoreasca are obligatia de a se exprima doar prin hotarari si nu acorda consultanta! Hotararea judecatoreasca are autoritate de lucru judecat, raspunzand nevoilor de securitate juridica.

Intorcandu-ne la dispozitiile constitutionale, Constitutia Romaniei consacra principiul legalitatii actului de justitie si il coreleaza cu art. 16, alin 2.

„Nimeni nu este mai presus de lege”

Singura obligatie a judecatorului implica identificarea normei incidente, analiza continutului sau, realizand un echilibru intre spiritul si litera ei, intre exigentele de redactare si scopul urmarit de legiuitor, pe care o aplica raportului conflictual dedus judecatii.

De aici se consacra un alt principiu constitutional potrivit caruia justitia se infaptuieste in numele legii.

Este esential ca astfel de interventii ca ale numitului Nicusor Dan sa fie eliminate imediat deoarece acestea ar putea constitui un temei al arbitrarului sau al nedreptatii.

Dl. Nicusor Dan trebuie sa inteleaga ca justitia nu poate fi un act subiectiv ci unul obiectiv, impartial, derivat numai din raportarea la lege si supunerea judecatorului doar fata de lege.

Acest derapaj al numitului Nicusor Dan este o instigare pe care o face la adresa corpului magistratilor, incercand sa ii determine pe acestia sa emita opinii subiective si sa se indeparteze de la scopul constitutional, astfel ca hotararile lor sa nu mai raspunda nevoii de securitate juridica.

De asemenea, aceasta tentativa lasa partile interesate intr-o eventuala actiune impotriva dispozitiilor numitului Nicusor Dan fara posibilitatea ca adevarul si aplicarea legii sa mai fie stabilite pe calea unei judecati drepte.

In aceste conditii, magistratul poate fi oricand acuzat ca nu este impartial, iar impartialitatea magistratului reprezinta o garantie fundamentala a dreptului justitiabilului la un proces echitabil.

Este evident ca se incearca sa se determine convingerea unui judecator in viitoarele cauze ce-l vor viza pe Nicusor Dan.

Iar acest lucru este inacceptabil pentru orice om care imbraca haina de magistrat, este o ofensa de neiertat.

Nicusor Dan nu stie si nu va putea intelege niciodata acest lucru, dintr-un motiv simplu: nu este un slujitor al legii, nu este un membru al corpului judiciar", a spus Aurelian Bădulescu, pe pagina sa de Facebook.