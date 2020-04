Autoritățile au luat o serie de masuri speciale de limitare a circulatiei persoanelor care se aplica inclusiv cetatenilor romani...

1. In cazul cetatenilor romani care doresc sa intre pe teritoriul Turciei:

A) Terestru – Incepând cu 18 martie, ora 24:00 - sunt închise frontierele terestre (Bulgaria: Kapikule, Hamzabeyli, Derekoy; Grecia: Ipsala, Uzunkopru - frontieră feroviară, Pazarkule), ceea ce inseamna ca cetatenii romani nu pot intra pe aceste cai in Turcia.

Exceptii:

a) transportatorii de marfa – daca vor aduce dovezi ca transportul marfurilor in zonele carantinate va fi efectuat de alt sofer, la fel si activitatile de descarcare/incarcare. In cazul in care nu exista aceasta posibilitate, soferilor le va fi permisa intrarea pe teritoriul Turciei dupa o perioada de 14 zile de carantina in vama. Autoritatile vamale turce POT excepta de la perioada de carantina soferii care transporta materiale medicale si produse de prima necesitate.

b) cetateni romani casatoriti cu cetateni turci (și pot proba acest aspect cu documente) – din datele de care dispunem in prezent aceasta categorie de cetateni poate sa intre pe teritoriul Turciei. Decizia apartine autoritatilor vamale care pot aplica diverse regiuri in functie de rezultatele testului de COVID19 efectuat in vama.

B) Aerian – la acest moment sunt suspendate toate zborurile pe ruta Turcia-Romania si nu detinem date cand vor fi reluate.

IMPORTANT: cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Turcia (terestru sau aerian cu zboruri charter) inclusiv pentru urgente medicale trebuie sa adreseze o solicitare in acest sens autoritatilor centrale turce de la Ankara, cu sprijinul Ambasadei Romaniei. Intrarea pe teritoriul Turciei va fi permisa de catre Politia de Frontiera a Turciei doar dupa obtinerea aprobarii autoritatilor turce competente!

2. In cazul cetatenilor romani care intentioneaza sa paraseasca teritoriul Turciei:

A) Terestru – autoritatile turce permit cetatenilor romani sa paraseasca teritoriul Turciei cu autovehicul propriu, insa trebuie luat in calcul că Bulgaria a impus o serie de masuri speciale pentru tranzitarea teritoriului sau. Din acest motiv recomandam cetatenilor romani sa contacteze Ambasada Romaniei la Sofia pentru a obtine informatii despre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru tranzitarea teritoriului Bulgariei.

B) Aerian – astfel cum am precizat mai sus la acest moment sunt suspendate toate zborurile pe ruta Turcia-Romania si nu detinem date cand vor fi reluate.

Exceptie: - poate fi avuta in vedere organizarea de zboruri charter pentru repatrierea cetatenilor romani de pe teritoriul Turciei, insa pentru aceste zboruri exista conditii speciale (numar minim de persoane, aprobari din partea autoritatilor romane si turce). Toate persoanele care doresc sprijin pentru revenirea in Romania sunt luate in evidenta de misiunile Romaniei in Turcia, centralizate la Ambasada tarii noastre in Ankara si comunicate autoritatilor din Romania. Tratam cu maxim de responsabilitate aceste situatii si va asiguram ca fiecare caz in parte este analizat pentru identificarea solutiilor optime in conditiile resurselor si posibilitatilor de care dispunem.

Atragem atenția ca autoritatile turce pot modifica conditiile de mai sus in orice moment si uneori fara o notificare prealabila a misiunilor diplomatice. Prin urmare, va adresam rugamintea de a evita orice calatorie care nu este absolut necesara pentru a nu va confrunta cu situatii neprevazute pe traseu. Este o situatie deosebita a carei evolutie este greu de anticipat si care ridica o serie de dificultati nemaintalnite. Din acest motiv recamandam la un maxim de responsabilitate si maturitate in luarea deciziilor de a calatori in aceasta perioada. Va stam la dispozitie cu sprijin prin toate mijloacele pe care le avem la dispozitie, insa dumneavoastra va revine in primul rand responsabilitatea de a va proteja si de a nu va pune in situatii dificile din care sa fiti nevoiti sa apelati la autoritati pentru a se gasi solutii.

