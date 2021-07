Autorităţile din Sălaj au constituit, la finalul lunii iunie, un grup de lucru care îşi propune gestionarea problemei mamelor minore, în condiţiile în care s-a constat o creştere, în ultimii ani, a acestui fenomen la nivelul judeţului.

Potrivit unei informări de presă dată publicităţii vineri, de Instituţia Prefectului Sălaj, din acest grup fac parte reprezentanţi ai Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) şi ai cultelor religioase, coordonatorul grupului de lucru fiind subprefectul Andrea Suciu-Ciortea, conform agerpres.

"Potrivit evidenţelor DGASPC Sălaj, în anul 2021 un număr de 43 de minore au devenit mame, din care 15 sub vârsta de 15 ani. La nivelul judeţului Sălaj situaţia mamelor minore înregistrează o creştere în ultimii doi ani. De asemenea, se observă o frecvenţă mai mare de apariţie a sarcinii/naştere la fetele din mediul rural, un procent de peste 50% provenind din familii aflate în situaţii de risc: familii cu statut socio-economic deficitar, în care se consumă alcool, dezorganizate, etc", se arată în informarea menţionată.O primă întâlnire a grupului de lucru a avut loc joi, la sediul Instituţiei Prefectului Sălaj, prilej cu care s-a convenit realizarea unei prime acţiuni de prevenţie şi consiliere în localitatea Dragu, la începutul lunii septembrie."Comunitatea din Dragu este deja inclusă într-un proiect cu finanţare europeană vizând crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a exluziunii sociale, proiect ce are la bază colaborarea directă, profesionistă şi nemijlocită între serviciile publice locale care au ca atribuţii incluziunea socială - şcoala, asistenţa medical-comunitară şi asistenţa socială. În funcţie de rezultatele obţinute la Dragu, proiectul va putea fi multiplicat şi în alte localităţi din Sălaj", au mai adăugat reprezentanţii Instituţiei Prefectului.Conform unei centralizări recente a DGASPC Sălaj, dacă în 2017 în Sălaj erau 92 de mame minore, în 2020 numărul lor a ajuns la 134, dintre care 92 în mediul rural şi 42 în mediul urban, un risc crescut de a deveni părinţi înaintea vârstei de 18 ani, atât la fete cât şi la băieţi, fiind observat în rândul copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate.DGASP Sălaj apreciază că, având în vedere numărul mare de mame minore - în ultimi trei ani media fiind de 129 mame minore/ an, scăderea vârstei la care acestea rămân gravide precum şi înregistrarea unor situaţii in care ambii părinţii sunt minori, este necesară dezvoltarea de programe şi servicii specifice, precum: educaţie în vederea prevenirii sarcinilor şi bolilor cu transmitere sexuală (BTS); servicii de re/integrare şcolară şi profesională - reluarea studiilor, calificarea într-o meserie, etc; servicii de consiliere psihologică şi juridică pentru mama minoră şi familia acesteia.