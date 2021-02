Aveam nevoie de această victorie, a spus Klopp după victoria lui Liverpool cu RB Leipzig (2-0)

Antrenorul german Juergen Klopp a afirmat că Liverpool "avea nevoie de această victorie", după ce echipa sa s-a impus în faţa formaţiei germane RB Leipzig, cu scorul de 2-0, marţi seara la Budapesta, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"A fost un meci pe care ne-am dorit să-l câştigăm şi aveam nevoie de această victorie. Leipzig poate fi un monstru. În Bundesliga, ei zdrobesc echipele adverse, pot fi foarte fizici, iar în această seară noi am reuşit să-i controlăm de o manieră excepţională", a afirmat Klopp la finalul partidei.

"Leipzig este o echipă de înalt nivel, dar noi am fost buni, tactic buni, şi am speculat bine posesia mingii. Şi ei au avut momente lor puternice, pentru că au calitate, dar noi am controlat meciul, i-am determinat să comită greşeli, iar eu cred că victoria noastră este meritată", a adăugat tehnicianul german.

Citește și CODICELE atacului lui Băsescu la adresa DNA și susținerea SIIJ contra Direcției-Fratele și nepotul său, condamnați definitiv în spețe DNA, fiica sa ÎN AȘTEPTARE

''Cormoranii'', care au trecut peste momentele dificile din Premier League, au câştigat prin golurile marcate de Mohamed Salah (53) şi Sadio Mane (58), după erori mari făcute de Marcel Sabitzer, respectiv Dayot Upamecano.

RB Leipzig a avut o bară în debutul meciului, prin Olmo (2).

Meciul a avut loc la Budapesta, deoarece Germania nu permite intrarea pe teritoriul său a cetăţenilor proveniţi din Marea Britanie.

Liverpool se află pentru al patrulea sezon consecutiv în optimile de finală.

Manşa secundă se va juca pe 10 martie, la Liverpool.