Avocații lui Harvey Weinstein cer respingerea procesului intentat de Ashley Judd, motivând că actrița a încheiat 'o înțelegere' sexuală cu acesta

Avocații lui Harvey Weinstein au cerut autorităților americane respingerea unui proces intentat de Ashley Judd - care îl acuză pe producătorul de film că i-a "sabotat" cariera -, motivând că actrița a încheiat "o înțelegere" sexuală cu acesta, potrivit variety.com, scrie Mediafax.

Actrița în vârstă de 50 de ani l-a dat în judecată pe Weinstein, pe care îl acuză că i-a sabotat cariera convingându-l pe regizorul Peter Jackson să nu o distribuie în filmul "Stăpânul inelelor/ Lord of the Rings", după ce ea i-a respins avansurile sexuale.

Însă, marți, echipa de avocați a lui Weinstein a depus o solicitare la o instanță din Los Angeles, de respingere a procesului intentat de Judd, insistând că actrița ar fi încheiat "o înțelegere" sexuală cu producătorul de film. Mai precis, aceasta i-ar fi spus producătorului că îi va permite să o atingă dacă "va câștiga un premiu Oscar pentru un rol din filmele produse de el".

Avocații au mai spus că Weinstein a încercat să îndeplinească partea sa din înțelegere, respectiv să îi obțină lui Judd "cât mai multe roluri posibil", inclusiv să joace alături de Matt Damon în "Good Will Hunting", partitură pentru care Minnie Driver a primit în cele din urmă o nominalizare la trofeele Academiei de film americane.

Acțiunile acestuia "reflectă motivația de a o ajuta să avanseze în carieră și nu de a i-o distruge" și contrazic "afirmația defăimătoare a lui Judd în totalitate", potrivit documentelor depuse în instanță.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al lui Judd a declarat că argumentele lui Weinstein nu sunt numai nefondate, ci și jignitoare.

Judd afirmă că Weinstein i-a spus lui Peter Jackson că a avut o experiență proastă cu ea și că a calificat-o drept o actriță de "un coșmar".

Regizorul neozeelandez a declarat pentru publicația Fairfax New Zealand că, la momentul respectiv, în 1998, nu auzise zvonurile privind comportamentul sexual nepotrivit al lui Weinstein, dar că producătorul a făcut presiuni asupra sa să nu o angajeze pe Judd.

Nominalizată la două premii Globul de Aur, Ashley Judd, fiica interpretei de muzică country Naomi Judd, s-a remarcat într-o serie de producţii hollywoodiene bine primite de public, precum "Ruby in Paradise", "Sărutul care ucide/ Kiss the Girls", "Evadata/ Double Jeopardy", "Acasă, în inima mea/ Where the Heart Is" şi "Crimă de înaltă trădare/ High Crimes".

Peste o sută de femei, printre care actrițe precum Rose McGowan și Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariției, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein a negat acuzațiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliției americane şi britanice. În prezent, Weinstein este inculpat, pentru viol și alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind trei femei. Producătorul de film american a pledat nevinovat.

În urma acuzațiilor, în SUA a fost inițiată o mișcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook și pe alte rețele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experiențelor de hărţuire sexuală sau abuz și au folosit hashtag-ul "#MeToo" ("Și Eu", n.r.). Mai multe personalități s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga și actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood. În plus, au fost și bărbați care s-au implicat în acest demers, între aceştia fiind actorul Javier Munoz.