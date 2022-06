Avocata Ingrid Mocanu, după ce a depus mărturie în procesul Elenei Udrea din Bulgaria: 'Mi se pare șocant...'

Avocata Ingrid Mocanu, fost director în cadrul Ministerului Justiției, reacționează după ce în presă au apărut relatări potrivit cărora ar fi făcut declarații „în favoarea Elenei Udrea”, în fața instanței din Bulgaria. Audiată cu privire la condițiile din penitenciarele românești, Ingrid Mocanu se declară șocată că declararea adevărului a ajuns să fie prezentată ca o declarație în favoarea cuiva.

„Înțeleg că presa ”deontoloagă” este preocupată că m-am prezentat la o instanță a unei țări a UE și că nu am mințit.

Nu sunt deloc preocupate nici presa, dar nici autoritățile publice care sunt motivele pentru care un șef al unei autorități publice (directorul ANP) minte cu nerușinare (sau cel puțin așa susține instanța din Bulgaria) cum că un deținut ar fi fost ”cazat individual” (adică singur). Asta nu este o problemă pentru niciun ”deontolog” de presă, ci preocuparea lor este de ce un cetățean al Uniunii Europene se prezintă la o instanță judecătorească a Uniunii Europene să declare adevărul.

PS - hai la pușcherie și termniați cu calomniile!

PPS - chiar nu mă interesează cine, unde și ce pedepse execută, dar că autoritățile unui stat al cărui cetățean sunt și eu mint cu nerușinare, asta chiar mă revoltă... iar că presa prezintă declararea adevărului drept declarație ”în favoarea” cuiva, asta chiar mi se pare șocant... articolul în comentarii.

LE - am bani, că mi-au plătit cetățenii României drepturile salariale de care am fost lipsită cât timp niște ”procurorași” îmi fabricau dosare... i-aș lua de la Kovesi și ciracii ei și i-aș da ”deontologilor” de presă dacă acceptă să trăiască ce am trăit eu și familia mea”, scrie Ingrid Mocanu pe Facebook.

Avocata Ingrid Mocanu cunoaște pe propria piele condițiile din penitenciarele românești, după ce a fost ținută în arest în mod abuziv, fiind ulterior achitată definitiv în dosarul privind retrocedările de la ANRP.

Potrivit „Libertatea”, Ingrid Mocanu și Elena Udrea au fost plasate în aceeași celulă în perioada arestului. În fața judecătorilor bulgari, aceasta a amintit că sunt multe procese la CEDO câștigate de cei care reclamă condițiile din închisorile din România. Întrebată de către instanța bulgară unde lucrează, Ingrid Mocanu a răspuns: „În prezent sunt consilier în cadrul Ministerului Justiției”.