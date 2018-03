Avocatul Gheorghe Piperea anunță SFÂRȘITUL unei televiziuni: 'CSM ar putea da starul sfârșitului uneia dintre cele două televiziuni foarte deontologice'

Avocatul Gheorghe Piperea face un anunț interesant! CSM, secția de judecători, va analiza, miercuri, cazul unei judecătoare controversate. Este vorba despre Mariana Moncea, judecător sindic, cea care a avut, în ultimii ani, 19 sesizări la Inspecția Judiciară. Moncea e cea care instrumentează dosarul insolvenței televiziunii Realitatea TV, aflată de peste 7 ani în insolvență.

Piperea face legătura între Realitatea TV și un dosar pe care DNA l-a trimis, miercuri, în judecată. ”Azi a fost trimis in judecata pentru coruptie principalul sponsor subteran (localizat in Cluj) al zisei televiziuni falite”, scrie Piperea, făcând referire la afaceristul Călin Mitică, cel care controlează compania Transferoviar Grup SA. Acesta a fost trimis în judecată de procurorii DNA din Cluj pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi spălare de bani.

”Maine, in CSM, s-ar putea sa se dea startul sfarsitului #rezist entei uneia dintre cele doua televiziuni f f deontologice ale țării (mai precis, a celei care este in insolventa de cca 7 ani), prin excluderea din magistratura a unui anumit judecator sindic. Mai ales ca azi a fost trimis in judecata pentru coruptie principalul sponsor subteran (localizat in Cluj) al zisei televiziuni falite. De precizat ca zisa televiziune bancrutara este un auto-mandatat purtator al mesajului anti-coruptie ...”, e mesajul lui Piperea.

Inspecția Judiciară a clasat 17 sesizări pe numele judecătoarei Mariana Moncea, o sesizare a fost arhivată, într-o singură sesizare judecătoarea Moncea a fost găsită vinovată, iar magistrata este trimisă în judecata Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a CSM. Inspecţia Judiciară a găsit-o vinovată pe judecatoarea Mariana Moncea pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. l) (imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Mai precis, Inspecţia Judiciară a găsit-o vinovată pe judecătoarea Moncea pentru că “a purtat discuţii cu mama apelantei despre un dosar aflat pe rolul instanţei, a solicitat grefierului accesare în aplicaţia ECRIS a respectivului dosar şi a abordat membrii completului de judecată învestiţi cu soluţionarea cauzei”. Este primul punct pe ordinea de zi.

DNA a anunțat că dosarul de insolvenţă Realitatea Media este în continuare în lucru.