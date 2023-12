Avocatul lui Cherecheș, la ÎCCJ: 'Am o bănuială despre plecarea din țară / Am solicitat să intre prin videoconferință'

Avocatul lui Cătălin Chercheș, Răzvan Doseanu, a declarat joi la ÎCCJ, acolo unde se judecă cererea de strămutare a dosarului în care fostul primar a fost condamnat, că a solicitat audierea clientului său prin videoconferință.

- „Am o bănuială, probabil a crezut că nu va avea parte de o soluție corectă dată de un complet imparțial”

- „Nu am nicio informatie ca cineva l-ar fi sfătuit să plece din țară”

- „Codul de Procedură Penală permite strămutarea chiar și după o hotărâre de condamnare, dată în apel, iar dacă instanța admite strămutarea, cauza se rejudecă”

- „Noi am facut o solicitare prin care am cerut ca dl Cherecheș să fie citat în străinatate. Din ce mi s-a comunicat din Germania, azi dl Chereches ar trebui transferat la Munchen la noul loc de detentie si am facut o solicitare catre locul de detentie sa mi se permita sa iau contactul cu dumnealui. Vom vedea daca aproba sau nu. Înalta Curte decide azi dacă îi permite dlui Cherecheș, prin cererea de stramutare, la aparare prin propria persoană. Credem ca s-ar putea permite dlui Chreches sa participe prin videoconferinta”.