Avocatul Piperea revine cu explicaţii: De ce este convins că urmează revolte sociale de amploare

Avocatul Gheorghe Piperea revine cu explicaţii după ce a afirmat că urmează revolte sociale de amploare. Acesta susţine că nu este vorba despre o "profeţie", ci despre o estimare bazată pe date concrete.

"Acum cateva ore m-a sunat cineva de la Pro tv, ca sa imi ia un interviu pe whatsapp, in legatura cu predictia mea de ieri ca vor fi revolte sociale. Am fost de acord. Nefiind sigur ca interviul va fi difuzat dar fiind sigur ca, in caz de difuzare, declaratiile mele se vor fi redus la 6-10 secunde, tin sa va expun aici, cu unele amanunte suplimentare, cele spuse doamnei reporter de la Pro tv", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook, după care prezintă explicaţia celor preconizate:

"1. Chiar daca e plina presa de azi de aceasta eticheta, cele spuse de mine ieri (si, de altfel, toate celelalte chestii spuse de mine anterior) nu sunt profetii. Nu ma ocup cu estimarile, nu fac bani din statistici si ratinguri, ci doar incerc sa extrag niste concluzii sau deductii din informatiile publice sau publicate in presa main-stream, in presa alternativa sau pe paginile de socializare la care am acces. Fac asta nu numai ca nu vreau sa ma las imbrobodit de profetii de profestie si de influencerii platiti de oficialitati sau de sponsorii lor politici, economici sau ideologici. Fac asta si pentru stiu unele lucruri si vreau sa intru in dialog cu cei care vor dialogul (evident, nu ma intereseaza dialogul cu trollii si postacii internetului si, cu atat mai putin, nu discut cu rasistii si extremistii de orice fel).

2. Nu imi doresc revolte sociale (Doamne fereste!), sper sa nu fie revolte sociale, dar nu ma pot opri sa remarc trenduri si fapte, disparate sau coordonate, care duc la concluzia unor asemenea miscari sociale in viitorul apropiat.

3. Cel putin in acceptiunea mea, populatia a acceptat sa stea acasa o luna (plus inca una, usor neasteptata pentru cei mai multi, dar logica, privind retrospectiv; ar fi bine sa reamintesc asta - am preconizat o lunga perioada de restrictii inca de pe cand se cerea imperativ, din partea publicului, instaurarea starii de urgenta) pentru ca autoritatile si marii detinatori privati de resurse si lichiditati au facut doua promisiuni, mai mult sau mai putin clare :

(i) ca inchiderea in cutia de confort nu va dura prea mult, iar sacrificiul va fi facut de toti, sub atenta si blanda autoritate a politiei;

(ii) ca simplii particulari obligati sa stea sau sa munceasca acasa, precum si IMM-urile obligate sa traga obloanele sau sa isi reduca drastic activitate, vor fi ajutati(e) sa iasa cu bine din tunel, la lumina.

Ce se observa este ca nu toata lumea sta in casa si nici toata lumea nu poarta "insemnele" protectiei. Mai mult de 2000 de insi au plecat acum cateva zile la munca in Germania, dupa ce s-au aglomerat in autobuze care au iesit din zone “inchise” pe motiv de carantina, noaptea, cand e interzis sa iesi din casa, precum si in aeroport si in avion, fara nicio urma de echipament de protectie. La super market se poate merge oarecum liber, in schimb, nu se poate merge la alte feluri de activitate sociala sau la intruniri, nici chiar daca s-ar lua aceleasi masuri de protectie ca la magazin.

Nici statul nu si-a tinut promisiunea de ajutor financiar pentru someri sau pentru IMM-uri in prag de faliment, nici corporatiile nu au fost atat de solidare cu oamenii, pe cat se lauda in reclamele lacrimogene de la tv.

Banii pe somajul tehnic intarzie cu saptamanile, facilitatile pentru IMM-uri nu pot fi accesate, caci inca nu si-a spus in totalitate cuvantul securitatea (sts si sri inca sunt asteptate sa repare site-ul IMM Invest, ca sa putem varsa toti toate informatiile necesare viitorului control de "intelligence" asupra sectorului IMM-urilor).

Bancile, societatile de leasing, colectorii de creante - toti continua sa execute silit sau sa preseze oamenii si IMM-urile sa plateasca, indiferent daca au sau nu au resurse de plata. Mai mult chiar, unii furnizori de utilitati au inceput sa mareasca facturile, ca sa fie bine si la vara cald.

4. Activitatile online, cursurile pentru elevi si studenti, aprovizionarea, transportul coletelor si plata pensiilor nu functioneaza chiar atat de bine. Oamenii incep sa acuze probleme de adaptare la penitenciarul de acasa, mai ales copiii fiind afectati. Stirile, comediile caldute si filmele de pe canalele de streaming devin redundante. Nu toata lumea are casa cu curte sau apartament de 150 mp cu vedere la parc, la Bucegi sau la malul marii. De fapt, mai toata lumea urbana are 2-3 camere, in care se invart 2-3 adulti (includem si un bunic/o bunica) si 2-3 copii, care se "bat" pe un calculator si un televizor (daca le au si pe alea).

5. Cand se termina circul si painea, apar revoltele. Se stie asta de pe vremea lui Juvenal, de acum 2000 de ani.

6. Reporterul de la Pro tv m-a intrebat ce parere am despre cele doua-trei cazuri de scandaluri/revolte din ultimele doua zile, insistand pe cazul din Sacele. Nu stiu daca e vorba de probe ale starii de revolta care mocneste in societate, mai ales ca pare a fi vorba de un conflict intre vecini. Dar, mie mi se pare ca politia a reactionat tarziu si gresit la acel scandal, pe care il putea opri imediat daca se efectuau procedurile necesare in astfel de cazuri. Pe filmuletul facut chiar de politistii de la fata locului si care circula pe net se vede cum acestia se invitau unii pe altii sa intervina, sa inceapa procedurile (sa traga foc de avertisment, sa ii puna la pamant pe 2-3 recalcitranti pentru a-i inspaimanta pe toti si a-i calma etc.). Nu au facut-o decat in momentul in care scandalagii s-au calmat singuri, pentru ca au perceput ca unul dintre ei decedase in timpul scandalului. Reporterul m-a intrebat daca nu cumva de vina sunt numarul redus sau dotarea insuficienta a politiei.

Ei, aici vreu sa protestez - politistii nu sunt deloc putini, nu in acest moment, cand sunt consemnati toti la serviciu si, in plus, corpul politiei nationale a inglobat obligatoriu politiile locale (ca sa nu mai vorbim ca ultimul decret al lui Johannis le-a dat si soldatilor atributii de politie).

Pe de alta parte, daca la Tecuci au putut fi detectati cu dronele niste cheflii, care au fost ulterior amendati drastic, cu simt de raspundere, se putea interveni rapid si in aceste cazuri, ca doar de aia sunt puse la dispozitia politiei toate dispozitivele din lume de urmarire si supraveghere, plus control. Povestea cu lipsa de personal si cu insuficienta dotare a putut tine anul trecut, cand cu scandalul (acum uitat) al ucigasilor de copii si al pedofililor de la Caracal si din cealalta localitate, al carei nume l-a uitat. Atunci lumea avea o rezerva de credulitate fata de astfel de povesti. Acum, nu. Nu mai tine. Daca s-ar fi putut implica in distribuirea luminii sfinte de Pasti, politistii se pot implica, la timp, si in astfel de cazuri.

Apropo de pct. 5.

Probabil ca aceasta afirmatie o sa va socheze : in anul 2012, peste 75% dintre americani erau in imposibilitate de a face rost de 2000 de dolari in termen 30 de zile (sau aveau mari dificultati in incercarea de a face rost de acesti bani in 30 de zile).

Asadar, americanul de rand are rezerve de cash doar 30 de zile.

[Pentru aceasta informatie, va invit sa cititi cartea lui Sloman si Fernbach, Iluzia cunoasterii, aparuta in limba romana la editura Publica, in 2017. Studiul evocat se regaseste la p.208]

Atentie: este vorba de 2012. Intrucat familia medie americana a saracit in ultimii 7-8 ani, este evident ca, in prezent, procentul este chiar mai mare de 75%.

Acesta este, cu siguranta, motivul pentru care Trump a promis fiecarui american 1200 de dolari cu titlu de subsidii pe perioada starii de urgenta (si nu s-a tinut decat in parte de cuvant - va spun eu, ca am rude in Arizona, si mi-au confirmat ca acesti bani nu au ajunsa inca la oameni) si, in plus, a declarat ca economia americana va fi repornita saptamana aceasta, in ciuda amenintarilor lui Bill Gates si a opozitiei guvernatorilor democrati ai statelor California si New York si guvernatorului Washington DC.

Daca in SUA, cea mai bogata tara din lume si din istorie, oamenii de rand, obligati sa stea acasa, sunt intr-o asemenea situatie deplorabila, cum credeti ca stau lucrurile in Romania?

Cati au rezerve/economii care sa le ajunga mai mult de 2 luni? Probabil 10%? Ce credeti ca se va intampla cand se va epuiza aceasta rezerva/economie?

Vedeti acum motivatia celor spuse ieri?

Vi se mai pare o profetie?"