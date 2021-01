Awake, primul festival boutique din România, va avea loc în 2021 sub forma unei serii de evenimente cu capacitate limitată, ce se vor desfăşura în această vara în mai multe oraşe din ţară, au anunţat marţi organizatorii.

Biletele achiziţionate pentru ediţia din 2020, anulată din cauza restricţiilor impuse în contextul sanitar, rămân valabile pentru oricare dintre oraşele în care vor avea loc Awake.

„Încă din vara anului trecut am decis să ne păstrăm echipa şi să lucrăm la un plan care să readucă Awake sub forma unui festival cât mai sigur, adaptat pandemiei. Evident că am sperat că vom putea reveni la muncă în mod «normal» în 2021, dar nu puteam să ne bazăm doar pe speranţă. Suntem aproape în februarie şi în continuare activitatea întregului sector de evenimente este oprită, nu avem siguranţa că în vară se vor putea organiza festivaluri cu zeci de mii de oameni sau vor fi permise tot evenimentele cu capacitate limitată", a transmis Laura Coroianu, directorul festivalului.

Awake 2021 va deveni astfel un festival nomad, urmând a se desfăşura în fiecare weekend într-un alt oraş din ţară.

În prezent lista include, alături de domeniul Teleki din Gorneşti (Mureş), oraşele Constanţa, Iaşi, Cluj-Napoca şi Bucureşti.

„Pandemia a venit cu restricţii şi chiar o reticenţă în a mai călători, prin urmare unul dintre scopurile noastre a fost să putem duce feeling-ul de festival la fanii Awake acasă, la ei în oraş. Siguranţa participanţilor şi respectarea normelor legale în vigoare devin priorităţi. Vom păstra desigur ADN-ul de festival boutique de artă, muzică şi idei, rămânând astfel fideli conceptului original Awake, dar vom veni şi cu un upgrade inovator pe partea de experienţă", a adăugat Laura Coroianu.

Capacitatea noilor evenimente va fi limitată, în acest moment festivalul bazându-se pe un scenariu ce va permite acomodarea între 1.000 şi 3.000 de oameni pe zi în fiecare oraş.

Purtarea măştii, păstrarea distanţei fizice, vaccinarea, testarea rapidă, minimizarea aglomerării de oameni sunt principalii factori ce au fost luaţi în calcul în planificarea festivalului, scopul principal fiind cel de a asigura sănătatea şi siguranţa tuturor celor implicaţi în evenimente, de la artişti şi public, la echipa de organizare.

„Awake a atras mereu un public implicat, responsabil, şi nu ne facem griji cu privire la faptul că fanii festivalului reprezintă target-ul perfect pentru a practica acest tip de solidaritate. Suntem în discuţii cu reprezentaţii autorităţilor şi încercăm să obţinem cât mai din timp un răspuns clar în ceea ce priveşte normele legale pe care statul român le va impune pentru evenimente, dar din experienţa anului trecut ştim că acest lucru poate dura. Sperăm totuşi să ne putem baza curând pe direcţii concrete, să putem trece în etapă următoare a organizării", a completat Guido Janssens, managing partner Emagic, compania care organizează evenimentul.

Mai multe detalii despre datele de desfăşurare, dar şi despre concept, line-up şi bilete vor fi anunţate în curând.

Festivalul AWAKE este implementat în 2021 cu sprijinul Granturilor SEE 2014 - 2021, în cadrul Programului RO-CULTURA. Valoarea finanţării nerambursabile este de 937.562,65 lei (193.731,30 euro).