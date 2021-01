Banca Internaţională de Investiţii, plasament istoric cu scadența la 20 de ani

Banca Internaţională de Investiţii dă startul finanţărilor în 2021 prin plasarea unei tranzacţii în valoare de 30 de milioane de euro în cadrul programului său MTN, cu o scadenţă record de 20 de ani, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al băncii, noua tranzacţie, cu un preţ de MS+90 bps (cupon cu o rată anuală a dobânzii de 0,95%), va fi listată la Bursa de Valori din Dublin.

Investitorul este o societate de asigurări din Germania, aliniindu-se obiectivului băncii de a-şi diversifica în continuare baza de investitori şi demonstrând o încredere semnificativă din partea investitorilor în reputaţia Băncii Internaţionale de Investiţii.Această tranzacţie are cea mai lungă scadenţă obţinută vreodată, ceea ce contribuie la îmbunătăţirea profilului general de scadenţă al finanţării băncii şi la extinderea duratei elementelor de pasiv ale acesteia. Mai mult, revenirea la finanţarea în euro la un preţ extrem de competitiv, în ciuda duratei care a crescut semnificativ, cu un cupon cu o rată anuală a dobânzii egală cu 95 bps, este un rezultat vizibil al îmbunătăţirii constante a profilului de credit al Băncii Internaţionale de Investiţii.Tranzacţia a fost pregătită de Citigroup Global Markets Europe AG, care a fost desemnată dealerul zilei în cadrul programului MTN al Băncii înregistrat la Bursa de Valori din Dublin."În anul 2020, în ciuda pandemiei, Banca Internaţională de Investiţii a atras un volum extraordinar (aproape 600 de milioane de euro) de fonduri noi şi, de asemenea, a doborât câteva dintre recordurile sale anterioare de finanţare (din punct de vedere al volumului şi al preţului). Noua tranzacţie încheiată astăzi este un prim pas important în continuarea acestei evoluţii extraordinare. Anul acesta intenţionăm să ne continuăm strategia de marketing adresată investitorilor şi, după publicarea situaţiilor financiare auditate pentru anul 2020, aşteptată la începutul lunii februarie, vom organiza cea de-a doua convocare globală a investitorilor, pentru o informare transparentă a bazei ample de investitori şi comunicarea mai multor detalii cu privire la performanţa financiară şi planul de finanţare al Băncii Internaţionale de Investiţii. De asemenea, ne propunem să finalizăm actualizarea programului MTN până la sfârşitul lunii februarie", a declarat Nikolay Kosov, preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Internaţionale de Investiţii.La rândul său, Jozef Kollar, prim vicepreşedintele CA al băncii, a remarcat că încă de la începutul anului investitorii îşi manifestaseră deja un puternic interes în legătură cu Banca Internaţională de Investiţii."În ciuda volatilităţii crescute a pieţei, în special a curbelor de referinţă pentru plasamente pe termen lung, ne bucurăm să vedem un interes în legătură cu o scadenţă atât de lungă şi cu un preţ foarte competitiv. Marja de credit atinsă cu această tranzacţie (90 bps vs MS) este egală cu cea mai bună tranzacţie a noastră în lei pe 3 ani din anul anterior, fără nicio primă de marjă de credit la o extindere semnificativă a scadenţei (17 ani). Această tranzacţie stabileşte aşteptări pozitive pentru finanţarea noastră pe termen lung pentru întregul an ce urmează", a adăugat el.