Băncile se înghesuie să finanțeze investiția Compania de stat Bulgartransgaz, pentru prelungirea gazoductului TurkStream

Compania de stat Bulgartransgaz, operatorul reţelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, a anunţat joi că a primit zece oferte de la bănci dispuse să îi împrumute 542 milioane de euro pe şase ani şi să ajute astfel compania să construiască o prelungire a gazoductului TurkStream, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Anul trecut, Bulgartransgaz a semnat un contract în valoare de 1,1 miliarde de euro cu grupul Arkad din Arabia Saudită pentru construcţia unui gazoduct care ar urma să transporte, în principal, gaze naturale ruseşti către Serbia, de la graniţa Bulgariei cu Turcia.

Conform contractului, Bulgartransgaz trebuie să plătească în avans o parte din bani consorţiului condus de grupul Arkad, care va construi o conductă de 474 kilometri denumită Balkan Stream precum şi unui grup de companii bulgare care vor instala staţiile de compresoare pentru această conductă.

Citește și: Adrian Streinu-Cercel, atenționează: ‘Infecția cu coronavirus poate să treacă prin mască la un moment dat’

Băncile ING Bank, Citibank Europe, International Bank for Economic Co-operation, VTB Bank Europe precum şi subsidiarele din Bulgaria ale Raiffeisen, Unicredit, KBC Group, Eurobank şi OTP Bank s-au oferit să împrumute bani grupului Bulgartransgaz. Compania a informat că a primit o ofertă şi de la un sindicat de bănci compus din Bulgarian Development Bank, Municipality Bank şi International Investment Bank, o bancă internaţională cu sediul la Budapesta.

"Valoarea combinată a ofertelor se ridică la 542 milioane de euro. Dobânzile anuale pentru creditele pe şase ani variază între 1,35% şi 3,5%", a informat Bulgartransgaz într-un comunicat de presă.

Citește și: Iohannis: ‘Virusul este real, nu are culoare politică și nu poate fi interzis prin lege. Acum nu este momentul disputelor politice și al orgoliilor’

Bulgartransgaz, care vrea să împrumute 400 milioane de euro, a precizat că va începe discuţiile cu băncile pentru a putea definitiva contractele de împrumut.

Conducta TurkStream face parte din eforturile Rusiei de a ocoli Ucraina în livrările sale de gaze naturale spre Europa.

TurkStream va permite furnizarea de gaze naturale ruseşti din Rusia până în Turcia, via Marea Neagră, prin intermediul a două linii. Prima linie a conductei TurkStream, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an, va aproviziona piaţa locală din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similară, care va trece prin Bulgaria via Europa Centrală, ar urma să fie destinată aprovizionării clienţilor din Europa de Sud-Est.