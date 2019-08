Bărbatul mort după ce a salvat doi copii de la înec era membru Pro România. Victor Ponta a anulat Școala de Vară din cauza tragediei din Olimp

Bărbatul care a murit înecat, sâmbătă, în stațiunea Olimp, în ochii soției lui, după ce a salvat cei doi copii de la înec, era membru Pro România și liderul formațiunii, Victor Ponta, a anunțat că a anulat Școala de Vară a partidului pe fondul tragediei. Și în PSD a murit sambata un vicepresedinte al organizatiei de femei, la scoala de vara a partidului social-democrat.

„Suntem toti socati si devastati din cauza tragediei care a avut loc azi la Olimp / suntem alaturi de familia si prietenii colegului nostru cu adevarat erou - care azi si-a sacrificat viata pentru a salva doi copii ( nu erau copii sai nici macar nu ii cunostea - pur si simplu i-a vazut in pericol si, alaturi de Octavian , un alt coleg al nostru la fel de curajos, le-a sarit in ajutor)! Am anulat imediat toate evenimentele pe care le mai aveam programate in cadrul Scolii de Vara a tinerilor ProRomania / ne dorim ca Dumnezeu sa il primeasca pe colegul nostru erou - si noi toti sa invatam ce este bun din sacrificiul lui! Dumnezeu sa il odihneasca”, a scris Ponta pe Facebook.

UPDATE Inițial, ISU Dobrogea a zis că bărbatul era tatăl copiiilor, însă IPJ Constanța a constatat că bărbatul nu era tatăl lor. Însă salvatorul a lăsat în urma lui doi copii mici. El era din Dâmbovița și avea 32 de ani.

