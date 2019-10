Barna, despre Raportul MCV: Va fi o provocare cum reparăm Justiţia

Preşedintele USR, Dan Barna, s-a referit, marţi, la Raportul MCV, spunând că va fi o provocare pentru viitorul guvern cum "repară" Justiţia şi cum vor fi respectate observaţiile MCV, precizând că în acest domeniu lucrurile au mers "din prost în mai prost".

Barna a fost întrebat, marţi, la finalul consultărilor pe care le-a avut cu PNL, ce părere are despre raportul MCV, spunând că acesta nu este o surpriză.

"Nu e o surpriză şi este o provocare mare pentru următorul Guvern al României. Într-adevăr, e foarte bine că am scăpat de guvernare Dăncilă, am spus încă de ieri că nu USR va fi acela care va împiedica plecarea doamnei Dăncilă, a fost şi pentru noi o prioritate, am ajuns şi suntem, sper eu, la un timp foarte scurt până când acest guvern va deveni istorie la propriu, dar efectele sunt unele foarte, foarte complexe şi va fi o provocare cum reparăm justiţia şi cum respectăm, de aceea este capitolul unu în propunerea noastră de acord politic, este exact respectarea şi conformarea cu observaţiile MCV pentru că într-adevăr lucrurile au mers din prost în mai prost de câţiva ani pe acest domeniu”, a afirmat Dan Barna.

Comisia Europeană menţine MCV pentru România, precizând că, de la ultimul raport, din noiembrie 2018, a constatat o involuţie faţă de progresele înregistrate în anii precedenţi, situaţie care constituie o sursă de preocupare majoră. De asemenea, evoluţia situaţiei în primele luni ale anului 2019 a constituit o sursă de preocupare majoră pentru Comisie.