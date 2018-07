BBC a fost de acord să-i plătească lui Cliff Richard 850.000 de lire sterline în 14 zile pentru procesul de încălcare a intimităţii

BBC a fost de acord să-i plătească lui Sir Cliff Richard 850.000 de lire sterline în 14 zile pentru a acoperi costurile legale în urma procesului intentat radiodifuzorului şi câştigat de artist, scrie news.ro.

Un judecător a decis săptămâna trecută că BBC a încălcat dreptul la viaţa privată, după ce radiodifuzorul a transmis în direct o percheziţie desfăşurată la locuinţa cântăreţului din Sunningdale, Berkshire, în timpul anchetei din 2014 în care a fost cercetat pentru agresiuni sexuale. El a cerut daune de 210.000 de lire sterline.

Sir Cliff Richard nu a fost arestat sau acuzat ca urmare a investigaţiei.

BBC va contesta hotărârea Înaltei Curţi.

Radiodifuzorul britanic şi-a cerut scuze pentru neplăcerile create, dar va face recurs, argumentând că judecătorul ar putea ameninţa libertatea presei.

Constatările judecătorului includ faptul că Cliff Richard avea dreptul la intimitate în timp ce era suspect într-o investigaţie a Poliţiei.

Avocatul Gavin Millar, din partea echipei BBC, a declarat la audierea de joi că era "corect" pentru corporaţie să plătească taxele legale cerute de Sir Cliff Richard.

Avocatul artistului, Justin Rushbrooke, nu a specificat o sumă totală a costurilor clientului său în acest proces, dar Cliff Richard a afirmat că a cheltuit peste 3 milioane de lire sterline.

BBC urmează să plătească South Yorkshire Police costuri legale de 315.000 de lire sterline.

Judecătorul Justice Mann a fost în favoarea artistului în vârstă de 77 de ani, la procesul care a avut loc la Londra.

El a concluzionat că relatările BBC - care au inclus filmări din elicopter ale percheziţiei din casa lui Richard, în Berkshire - au reprezentat o invadare "foarte gravă" a intimităţii.

Săptămâna trecută, judecătorul Justice Mann de la Înalta Curte a hotărât ca Richard să primească 210.000 de lire sterline, potrivit BBC.com.

Cliff Richard, născut pe 14 octombrie 1940, este unul dintre cei mai populari cântăreţi britanici, a cărui carieră muzicală se întinde pe durata a peste cinci decenii. Albumele sale s-au poziţionat pe primele locuri în topul britanic în fiecare dintre primele şase decenii de existenţă a acestui clasament muzical.

De asemenea, Cliff Richard ocupă locul al treilea în topul artiştilor cu cele mai mari vânzări de albume în Marea Britanie, după Elvis Presley şi The Beatles.

A colaborat deseori cu trupa de backing vocals The Shadows şi a jucat în filme precum „The Young Ones” şi „Summer Holiday”. Cliff Richard s-a clasat pe locul al doilea la concursul Eurovision din anul 1968 cu piesa „Congratulations” şi a ocupat locul al treilea la Eurovision 1973 cu cântecul „Power To All Our Friends”.

Artistul a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii în anul 1995. În 1996, a ţinut prima pagină a presei internaţionale, după ce i-a încântat pe spectatorii prezenţi la turneul de tenis de la Wimbledon, susţinând un concert ad-hoc, în timpul unei pauze a meciurilor de pe terenul central, întrerupte din cauza ploii. Cel mai recent single al său care a ajuns în fruntea topului britanic a fost „The Millennium Prayer”, în 1999.