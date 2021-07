Bilete pentru Festivalul ”George Enescu”

Biletele pentru cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului ''George Enescu'' se pun în vânzare astăzi, începând cu ora 12,00 (ora României), au anunţat organizatorii evenimentului, printr-un comunicat de presă.

Biletele pentru Festival se pot cumpăra în reţeaua Eventim, pe platforma www.eventim.ro şi la un punct de vânzare care va fi creat special în cadrul Ateneului Român.

Mai multe informaţii despre procedura de achiziţionare, precum şi despre condiţiile de acces se regăsesc pe site-ul festivalului, la secţiunea "Bilete". Este posibil ca, din cauza pandemiei de COVID-19, să apară unele schimbări în program. Accesul în sălile de concerte se va face cu respectarea condiţiilor sanitare, iar purtarea măştii va fi obligatorie.La cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului "George Enescu" sunt aşteptate orchestre de top precum London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields; Orchestra Naţională a Franţei, dirijată de noul ei director, Cristian Măcelaru; Filarmonica din Munchen cu Valery Gergiev dirijor; Orchestra Del Teatro Alla Scala din Milano, cu un program special şi cu un dirijor care vine pentru prima dată în România, Andres Orozco-Estrada; Orchestra Les Dissonances, cu David Grimal dirijor şi solist; Royal Concertgebouw Orchestra cu doi dirijori - Daniel Harding şi Alan Gilbert, precum şi Rotterdam Philharmonic Orchestra, sub bagheta directorului artistic Lahav Shani.De asemenea, vor veni solişti cunoscuţi, precum violoniştii Maxim Vengerov, Patricia Kopatchinskaja, Joshua Bell; violoncelista americană Alisa Weilerstein, pentru prima dată în România; fraţii Renaud Capucon (vioară) şi Gautier Capucon (violoncel), violoniştii Leonidas Kavakos, Dmitry Sitkovetsky; contratenorul Philippe Jaroussky; mezzo-soprana Joyce DiDonato şi soprana Sonya Yoncheva. La pian sunt anunţaţi artişti de prestigiu, care au mai fost prezenţi în festival: Denis Matsuev, Jean Yves Thibaudet, Yuja Wang, Khatia Buniatishvili, Maria Joao Pires, Kirill Gerstein.Festivalul Internaţional "George Enescu" este programat să aibă loc între 28 august şi 26 septembrie, o durată record. Urmează să participe 3.500 de artişti străini şi români. Conform organizatorilor, s-au luat măsuri care să reducă riscurile de sănătate pentru spectatori, artişti, organizatori şi jurnalişti.