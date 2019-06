Bill Ford şi Sergio Marchionne au discutat anul trecut o alianţă între Ford şi FCA

Preşedintele Ford şi fostul şef al Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) Sergio Marchionne au luat de câteva ori cina împreună pentru a discuta dacă o fuziune între cele două companii ar fi potrivită, dar au decis rapid că o astfel de tranzacţie nu ar fi practică, a afirmat marţi preşedintele Bill Ford, transmite Automotive News, conform agerpres.ro.

"Eu şi Sergio Marchionne am discutat de câteva ori la cină această problemă. Discuţiile nu au dus nicăieri, Ford are alte priorităţi", a declarat Bill Ford, pentru Automotive News în marja conferinţei EcoMotion de la Tel Aviv."Sincronizarea nu a fost cu siguranţă ideală. Aveam propriile noastre probleme şi dificultăţi. Am simţit că o fuziune nu ne-ar ajuta să rezolvăm aceste probleme, doar ne-ar fi încetinit", a adăugat preşedintele Ford.Comentariile sale vin la câteva zile după ce producătorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a propus o fuziune de peste 35 de miliarde de euro cu Renault, dar a retras oferta, acuzând condiţiile politice din Franţa pentru renunţarea la crearea celui de-al treilea lider global în industria auto, după Volkswagen şi Toyota.Bill Ford a declarat că se aşteaptă la o creştere a numărului parteneriatelor între producătorii auto rivali pentru dezvoltarea noilor tehnologii.Ford are parteneriate cu grupul german Volkswagen şi cu producătorul auto indian Mahindra.Marchionne, care a decedat anul trecut, nu a făcut un secret din dorinţa sa de a realiza o fuziune a FCA cu un alt producător auto şi a prezis necesitatea consolidării în industrie. A încercat să discute pe acest subiect cu directorul general al General Motors, Mary Barra, dar negocierile au eşuat.Ford Motor are aproximativ 197.000 de angajaţi şi 67 de fabrici în întreaga lume. Al doilea mare producător auto din SUA, Ford, este prezent şi pe piaţa din România.