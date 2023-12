Biologul Ghizela Vonica: România oferă cele mai spectaculoase peisaje

Biologul Ghizela Vonica, directorul Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, şi-a schimbat viaţa şi s-a apucat de sport, devenind vicecampioană mondială şi campioană europeană la alergare montană, după ce a învins cancerul. De atunci, viaţa ei este o aventură incredibilă, în care îşi depăşeşte limitele şi demonstrează că ambiţia şi munca pot îndeplini orice vis.

Un om modest, o cercetătoare veselă, lăudată de colegii de la muzeu pentru ceea ce face, Ghizela se antrenează pentru campionatul mondial master de alergare montană din 2024 din Spania şi finala campionatului XTERRA SUA, potrivit Agerpres.

"Cred că cea mai valoroasă competiţie este titlul de vicecampioană mondială master, la categoria 45 - 50 de ani. După acest rezultat, lumea sportivă te cunoaşte, te apreciază sau te invidiază, dar eşti în centrul atenţiei. De obicei, vreau mai mult şi trebuie să recunosc că îmi place competiţia chiar şi cu mine însămi, dar ascult întotdeauna corpul şi sunt atentă la alimentaţie şi pregătirea fizică. În viitor, pregătesc o cursă lungă de 116 km, care va fi în Croaţia, în aprilie 2024, şi până atunci în fiecare lună am ca obiectiv concursuri cu curse lungi între 60 - 80 km. În septembrie 2024 am două obiective importante: campionatul mondial master de alergare montană din Spania şi finala campionatului american XTERRA SUA, pentru care am avut calificare acum câteva zile în Portugalia, unde am obţinut locul întâi cu echipa mixt şi locul întâi la feminin", spune Ghizela Vonica.

Atât de mult îi place să alerge pe dealuri şi pe munţi, încât şi pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională, va purta tricolorul într-o cursă de 25 de kilometri, care are loc la Cluj-Napoca.

"În minivacanţa de 1 Decembrie, eu alerg la Cluj-Napoca pe unul dintre traseele propuse de alergători, cu tricolorul pe mine, condiţie obligatorie impusă în regulament. Anul acesta alerg 25 km, dar am alergat şi cursa de 15 km în alţi ani, pentru că, trebuie să-ţi spun, de 1 Decembrie alerg de 5 ani, de la primele ediţii. Este o cursă pe dealurile Clujului, cu livezi, grădini şi cu noroi, dar frumoasă", a declarat pentru AGERPRES Ghizela Vonica.

După ce a alergat şi a putut observa şi natura din alte ţări, atât ca sportiv, dar şi ca biolog, Ghizela Vonica este convinsă că "România oferă cele mai spectaculoase peisaje, cu specii rare de plante sau animale".

"România oferă cele mai spectaculoase peisaje, cu specii rare de plante sau animale, doar trebuie să ieşi în natură şi să deschizi ochii. Natură nu înseamnă doar vara când e soare, fiecare moment, fiecare anotimp sau vreme îţi oferă sentimentul de satisfacţie, de bucurie... doar să încerci. Scuza multora este timpul. Nu există aşa ceva, timp este pentru orice, voinţă nu există şi de multe ori limitarea este psihologică, în capul fiecăruia. De multe ori două picioare te pot purta în locuri în care nu ai visat că vei ajunge, întâlneşti specii rare de plante sau protejate pe care le-ai putut admira probabil doar în cărţi, poţi mirosi natura şi poţi să o atingi, îţi foloseşti de fapt toate simţurile. Abia atunci când eşti acolo, în natură, poţi observa că Dumnezeu a făcut totul perfect. Aceasta este fericirea pentru mine, nimic nu se compară cu ea", a mărturisit Ghizela Vonica.

În urmă nu cu mulţi ani, Ghizela lupta pentru viaţa ei. În 2016, a mers la medic şi a descoperit că are cancer, în stadiul 3. După mai multe operaţii, chimioterapie şi internări în spitale, a reuşit să învingă boala şi s-a apucat de alergat. Şi nu numai. A învăţat ce înseamnă să te hrăneşti sănătos, după ce i-a fost extirpată o bucată din stomac şi din intestin. În prezent, îi ajută, voluntar, pe alţi bolnavi să aibă o alimentaţie corectă. Perioada în care a fost bolnavă a însemnat cea mai mare încercare a vieţii. Acum Ghizela aleargă în cursele cele mai dificile din ţară şi nu numai.

"Ca sportiv pot spune că sunt mai multe intensităţi de emoţie. Mă bucură faptul că termin cursele de multe ori cu un record de timp pentru mine sau pe podium, dar am emoţii şi pentru colegii mei, la fel de mari ca şi pentru mine. În concursuri se simt stresul şi competitivitatea şi de multe ori îl simţi ca pe un război al nervilor, câştigă cel cu un psihic mai bun. Dar emoţii mari am atunci când ajung sus, pe culmile cele mai înalte ale munţilor şi poţi admira în linişte priveliştea. Dar trebuie să-ţi mărturisesc că o competiţie fără concurenţă nu mă motivează şi emoţia este minimă", recunoaşte ea.

Dacă mergi în parc şi în împrejurimile Sibiului, o întâlneşti pe Ghizela Vonica alergând. O vicecampioană mondială şi campioană europeană, iubitoare de natură. Nu ai zice că este cercetătoarea de la Muzeul de Istorie Naturală din centrul Sibiului, unde cei mai mulţi vizitatori sunt copiii. La serviciu este un biolog vesel, care îşi face treaba profesionist. A organizat evenimente muzeale în premieră pentru Sibiu şi nu numai.

"În calitate de sportivă am obţinut mai multe rezultate la concursurile de alergare master (alergători peste 35 de ani, un fel de pensionari ai atletismului). Anul acesta am obţinut 2 victorii importante, locul 2 mondial la concursul din Madeira şi locul 3 european la concursul din Elveţia. În anul 2021 am obţinut titlul de campioană europeană în Italia, dar şi multe alte titluri pe echipe sau individual. Toate aceste titluri au fost obţinute la cursele master de maraton montan. Ca şi specialist în cadrul Muzeului de Istorie Naturală sunt multe de spus, de obicei nu le amestec, nu povestesc la serviciu prea multe despre ce fac în timpul liber şi invers. Mulţi colegi de antrenament nu ştiu ce ocupaţie am sau ce studiez de obicei. La serviciu, activitatea este de multe ori transparentă, concretizată în lucrări de cercetare sau expoziţii şi activităţi educaţionale care necesită timp să le realizezi", arată aceasta.

Membră a echipei de master a României şi a Clubului Sportiv Comunitar din Sibiu, Ghizela Vonica aleargă fără susţinerea unui sponsor, atât de importantă în realizarea performanţelor. Ofertată de străini, ea rămâne loială Sibiului şi României, pe care le reprezintă cu cinste.

"Regretul meu este că nu există un sponsor care să susţină aceste concursuri sau activităţi. Am primit oferte de sponsorizări din exterior, dar sunt limitată pentru că eu sunt loială clubului meu CSC Sibiu, nu îmi doresc alt club şi fac parte din echipa master a României. Deci sunt un produs 100% sibian şi românesc", a concluzionat Ghizela Vonica.