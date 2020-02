Bogdan Andone, după Astra-Hermannstadt, 2-2: 'Sunt convins că săptămâna viitoare vom aduna punctul sau punctele necesare pentru play-off'

Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Bogdan Andone, a declarat, luni seară, că este convins că formaţia sa va reuşi calificarea în play-off-ul Ligii I, în ultima etapă a sezonului regulat.

"Felicit echipa, dar sunt convins că săptămâna viitoare vom aduna punctul sau punctele necesare pentru play-off. E fotbal, se poate întâmpla orice. Nu am reuşit să facem 3-1 şi să închidem jocul, apoi am primit şi acel gol din poziţie suspectă de ofsaid, dar asta este, o să obţinem calificare în ultima etapă. Am avut probleme, pentru că Sibiul este o echipă de talie inaltă, sunt buni la fazele fixe, ştiam asta şi am pregătit meciul, dar din păcate, exact acest lucru ne-a costat. Ne-am creat şi situaţii destul de mari, dar din păcate, nu am reuşit să luăm decât un punct. Ioniţă este un plus pe faza ofensivă, ştie jocul, are calitate, e un plus pentru noi şi aşteptăm uşor-uşor să ne ajute", a spus Bogdan Andone la finalul meciului, potrivit News.ro.

Astra Giurgiu are nevoie de un punct în ultima etapă a sezonului regulat, în meciul cu Sepsi OSK, pentru a se califica în play-off-ul Ligii I.