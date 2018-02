'Bomba' din dosarul Elenei Udrea: Vasile Blaga și Adriean Videanu, cercetați de procurorii DNA

Fostii lideri PDL, Vasile Blaga si Adriean Videanu, sunt cercetati de procurorii DNA pentru marturie mincinoasa. Cei doi politicieni au dat declaratii in dosarul finantarii alegerilor prezidentiale din 2009, dar marturiile ar fi fost in contradictie cu probele anchetatorilor, informeaza ziare.com.

Vasile Blaga si Adriean Videanu au fost audiati in aprilie 2017 la DNA in dosarul finantarii alegerilor prezidentiale din 2009. Procurorii DNA voiau sa afle detalii despre cine a platit serviciile de consultanta prestate in timpul campaniei electorale de Dan Andronic si Tal Silberstein si daca cei doi fosti lideri PDL au fost implicati in negocierea platilor pentru aceste servicii.

Blaga si Videanu au precizat la DNA ca nu cunosc nimic, ca nu au fost implicati in negocierea contractelor de consultanta sau efectuarea platilor pentru aceste servicii. Declaratiile au fost insa considerate de procurori nereale. Printre cei care au dat declaratii, in care i-au contrazis pe cei doi politicieni, sunt chiar fosti colaboratori ai acestora.



Detaliile se gasesc in volumele de urmarire penala aflate pe masa magistratului de la Curtea de Apel Bucuresti, care trebuie sa solutioneze speta legata de finantarea campaniei electorale prezidentiale din anul 2009. Este vorba de cazul in care sunt judecati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic. Dosarul a iesit din faza de Camera Preliminara si este in faza publica de judecata.