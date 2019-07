Boris Johnson se înconjoară de eurosceptici pentru a duce Brexitul până la final

Noul premier britanic, Boris Johnson, a început miercuri să dezvăluie componenţa guvernului său, pe care l-a dorit mai deschis femeilor, minorităţilor etnice şi, mai ales, adepţilor Brexitului. Principalele figuri ale noului cabinet sunt, potrivit AFP:

Sajid JavidMinistru de interne al Theresei May, Sajid Javid, 49 de ani, avansează în ierarhia guvernului devenind ministru de finanţe, post strategic în contextul în care ţara se află pe calea spre Brexit, care, în special în cazul ieşirii fără acord, poate genera puternice turbulenţe economice.Eurosceptic, acest fiu al unor imigranţi pakistanezi, fost bancher şi admirator al lui Margaret Thatcher, s-a pronunţat contra Brexitului în momentul referendumului din iunie 2016 din pragmatism economic, dar i s-a alăturat lui Boris Johnson în timpul campaniei pentru Downing Street.Dominic RaabAcest ultraliberal de 45 de ani a fost numit ministru de externe şi vicepremier.Partizan ardent al ieşirii din UE, centura neagră 3 dani în karate, fost avocat specializat în dreptul internaţional, a fost pentru scurt timp ministru pentru Brexit între iulie şi noiembrie 2018 înainte de a demisiona, apreciind că acordul de retragere din UE încheiat de Theresa May este "prost pentru economia şi democraţia noastră".Michael GoveAcest eurosceptic de 51 de ani i-a reprezentat pe partizanii Brexitului în guvernul May, unde, însărcinat cu Mediul, a fost un acuzator al materialelor plastice.Boris Johnson i-a oferit prestigiosul titlu de cancelar al ducatului de Lancaster, fără portofoliu special, dar acţionând ca mâna sa dreaptă. O numire cu tentă de reconciliere, Michael Gove purtând după el din 2016 reputaţia de trădător pentru că l-a sabotat pe prietenul său în cursa pentru Downing Street după referendumul asupra UE.Priti PatelAvocată înflăcărată a Brexitului, opozantă căsătoriei între persoane de acelaşi sex, Priti Patel, 47 de ani, numită ministru de interne, a trebuit să demisioneze din postul de secretar de stat la Dezvoltare Internaţională în noiembrie 2017 după ce s-a întâlnit cu personalităţi politice israeliene, printre care premierul Benjamin Netanyahu, în cursul unui concediu în Israel, fără a informa guvernul.Această fiică a unor indieni stabiliţi în Uganda a mai fost criticată pentru că a adus în discuţie posibilitatea de a utiliza ajutorul britanic pentru dezvoltare ca pârghie în negocierea contractelor comerciale în întreaga lume în perspectiva Brexitului.Matt HancockFost economist la Banca Angliei, Matt Hancock, 40 de ani, una din stelele în ascensiune ale conservatorilor, păstrează portofoliul Sănătăţii pe care l-a gestionat în guvernul May.În iunie, el s-a retras din cursa la succesiunea Theresei May pentru a i se alătura lui Boris Johnson căruia îi laudă "personalitatea unică".Amber RuddAleasă deputată în 2010 după o carieră în finanţe şi jurnalism economic, ea a însoţit-o pe Theresa May în ascensiunea la putere, sprijin ale cărui roade le-a recoltat primind portofoliul Internelor, apoi al Muncii pe care îl păstrează cu Boris Johnson, adăugând pe cel pentru Femei şi Egalitate.Eurofilă reputată, Amber Rudd, 55 de ani, s-a apropiat recent de partizanii Brexitului admiţând că ieşirea din UE se poate face fără acordul Bruxellesului, motiv pentru care a fost acuzată de oportunism.Andrea LeadsomEste numită ministru pentru întreprinderi, energie şi strategie industrială.Finalistă fără noroc în cursa pentru postul de şef al guvernului, în 2016, în faţa Theresei May, această ferventă adeptă a Brexitului, 56 de ani, a demisionat în mai din funcţia de ministru pentru relaţia cu parlamentul, în dezacord cu strategia premierului.Elizabeth Truss'Liz' Truss, 43 de ani, secretar de stat la Trezorerie în guvernul May, a primit portofoliul Comerţului Internaţional de la Boris Johnson cu care împărtăşeşte acelaşi puncte de vedere legate de Brexit.Printre alte numiri:Nicky Morgan: ministru pentru economie numerică, cultură, media şi sportGavin Williamson: ministrul educaţieiTheresa Villiers: ministrul mediului, alimentaţiei şi afacerilor ruraleBen Wallace: ministrul apărăriiStephen Barclay: ministru pentru BrexitRobert Jenrick: ministrul locuinţelorAlok Sharma: ministrul dezvoltării internaţionaleGrant Shapps: ministrul transporturilorRobert Buckland: ministrul justiţiei.