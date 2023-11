Box office nord-american - „Wish” de la Disney a eşuat la debut, „Napoleon” a depăşit aşteptările iar „Hunger Games” a ajuns din nou pe primul loc

„Wish”, cea mai nouă aventură animată a studioului Disney, urma să ajungă în fruntea clasamentelor de box office în vacanţa de Ziua Recunoştinţei. În schimb, vânzările de bilete nu au fost pe măsura aşteptărilor. Cu încasări de 19,5 milioane de dolari în weekend şi 31,7 milioane de dolari în cele cinci zile, filmul a ajuns doar pe locul al treilea, în urma prequel-ului „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” şi a epopeii istorice „Napoleon”, de Ridley Scott, potrivit Variety.

La începutul weekendului, fabula muzicală „Wish” urma să obţină 35 de milioane de dolari în weekend şi între 45 şi 50 de milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare. Vânzările de bilete nu au fost la fel de catastrofale ca eşecul studioului din 2022, „Strange World” (12 milioane de dolari în weekendul de lansare şi 18 milioane de dolari în cele cinci zile), dar nu s-a apropiat nici pe departe de „Encanto” din 2021, care a deschis cu 40,3 dolari în primele cinci zile, când COVID a ţinut familiile acasă. Şi este departe, foarte departe de lansările Disney de dinainte de Ziua Recunoştinţei, înainte de pandemie, precum „Frozen II” din 2019 (123,7 milioane de dolari), „Ralph Breaks the Internet” din 2018 (84,6 milioane de dolari) şi „Coco” din 2017 (71 milioane de dolari).

De asemenea, „Wish” a strâns 17,3 milioane de dolari în box office-ul internaţional, lansându-se în doar 27 de pieţe (aproximativ 40% din eventuala sa amprentă peste hotare), ajungând la 49 de milioane de dolari la nivel global. Participarea iniţială anemică a filmului evidenţiază şi mai mult faptul că magia a fost în criză la Disney, o forţă cândva de neatins la box office. Cea mai mare parte din lista de filme din 2023 a studioului, cu excepţia "Guardians of the Galaxy Vol. 3", a înregistrat performanţe dramatic sub aşteptări în cinematografe. Este o problemă, deoarece filmele Disney sunt scumpe, costând de obicei în jur de 200 de milioane de dolari (şi asta înainte de a lua în calcul cheltuielile de marketing globale).

„Wish” a avut un buget de producţie de 200 de milioane de dolari şi trebuie să arate acelaşi tip de rezistenţă pentru a-şi justifica preţul. Publicul, spre deosebire de critici, pare să se bucure de „Wish”, care a obţinut un scor "A-" la CinemaScore. Povestea, care conţine muzică originală şi vocile Arianei DeBose şi a lui Chris Pine, urmăreşte o tânără pe nume Asha care încearcă să salveze de întuneric fantasticul regat al lui Rosas.

„Napoleon”, o epopee de război în valoare de 200 de milioane de dolari, cu Joaquin Phoenix în rolul infamului conducător francez, a debutat pe locul al doilea, cu o cifră de afaceri peste aşteptări de 21 de milioane de dolari în weekend şi 32,5 milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare. La nivel global, „Napoleon” a generat 78,8 milioane de dolari.

Un studio tradiţional nu ar fi încântat de economiile lui „Napoleon”. Acelaşi lucru este valabil şi pentru „Killers of the Flower Moon”, al lui Martin Scorsese, care a costat şi el 200 de milioane de dolari şi a avut încasări de 151 de milioane de dolari la nivel global.

„În timp ce startul în box office este bun pentru acest gen, costul de producţie este enorm pentru acest tip de film”, spune David A. Gross, care conduce firma de consultanţă cinematografică Franchise Entertainment Research.

Cu debuturile slabe ale filmelor „Wish” şi „Napoleon”, campionul de weekendul trecut „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” a ajuns pe primul loc, din nou. Prequel-ul, cu Rachel Zegler şi Tom Blyth în rolurile principale, într-o aventură care se petrece cu zeci de ani înainte de sosirea lui Katniss Everdeen, a avut încasări de 28,8 milioane de dolari în weekend şi 42 de milioane de dolari de miercuri. Acesta a generat 98,3 milioane de dolari în America de Nord şi aproape 200 de milioane de dolari la nivel global.

„Trolls Band Together”, de la Universal şi DreamWorks Animation, a ocupat locul patru în top, cu 17,5 milioane de dolari în weekend şi 25,3 milioane de dolari de miercuri. Animaţia a avut încasări de 64,4 milioane de dolari până în prezent. „Trolls 3” a avut încasări de 145 de milioane de dolari la nivel mondial, după două weekenduri de la lansare şi a costat producţia unui film cu buget de 95 de milioane de dolari.

Filmul de groază cu tematică de sărbători „Thanksgiving” de la Sony a ocupat locul al cincilea, cu 7,1 milioane de dolari în weekend şi 11,1 milioane de dolari în cele cinci zile. Filmul cu rating R a generat 24 de milioane de dolari până în prezent, ceea ce este decent, având în vedere că producţia sa a costat doar 15 milioane de dolari.

„The Marvels”, de la Disney, a coborât pe locul şase, cu 6,4 milioane de dolari în weekend şi 9,2 milioane de dolari de miercuri. Cea mai recentă aventură din benzile desenate din Universul Cinematografic Marvel a avut până acum încasări de 76 de milioane de dolari în America de Nord şi 187 de milioane de dolari la nivel global. În acest ritm, nu se va apropia de weekendul de deschidere al predecesorului său, „Captain Marvel” din 2019 (153 de milioane de dolari), până când va ieşi din cinematografele din SUA şi Canada. Se anunţă a fi primul film MCU care nu va depăşi 100 de milioane de dolari în box office-ul naţional.

„Five Nights at Freddy's” a devenit filmul lansat de Blumhouse cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu 283,1 milioane de dolari, depăşind încasările globale ale thrillerului „Split” (278,7 milioane de dolari) al lui M. Night Shyamalan din 2016.