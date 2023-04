Breaking: AIEA a semnalat explozia unei mine în apropierea Centralei Nucleare Zaporijjia

Luptele continuă în zona Centralei Nucleare Zaporijjia. Potrivit Agenţiei de presă RBC, acest detaliu semnificativ se precizează într-o declarație a directorului general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi. 'Experții AIEA au fost din nou forțați să se adăpostească, săptămâna aceasta, după un avertisment al unui atac cu rachete și bombardamente neîntrerupte care puteau fi auzite în depărtare, întrucât ostilitățile continuă în regiune.

Ajungerea la un acord e vitală!

În plus, o mină a explodat nu departe de Centrala Nucleară Zaporijjia', se precizează în comunicat. Grossi a adăugat că 'creșterea prezenței și activității militare în regiune confirmă o dată în plus importanța și urgența de a ajunge la un acord privind protecția şi securitatea centralei'. Centrala Nucleară Zaporijjia se află sub controlul Rusiei, de la sfârșitul lunii februarie 2022. Centrala este situată în regiunea Zaporijjia, din Ucraina, care a fost anexată în septembrie anul trecut la Rusia. De la începutul conflictului din Ucraina, centrala a fost în mod frecvent supusă bombardamentelor, de care Ucraina și Rusia se acuză reciproc. Experții AIEA i-au raportat lui Grossi că au loc în continuare bombardamente în zona Centralei Nucleare Zaporijjia. Pe 21 aprilie, AIEA a semnalat că au avut loc bombardamente aproape în fiecare zi, pe parcursul unei săptămâni. Pe 14 aprilie, Grossi anunţa că, în apropierea centralei, în spatele zidurilor acesteia, au avut loc două explozii de mine: prima pe 8 aprilie, iar, cea de-a doua, patru zile mai târziu.