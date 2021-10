BREAKING Raport: Distanțe MICI între PATURILE de la ATI a Spitalului Piatra Neamț au ÎNGREUNAT EVACUAREA urgentă la incendiu

Ancheta PICCJ în cazul incendiului de la Secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț, în urma căruia au murit peste zece pacienți, continuă iar la dosarul cauzei experții au depus expertiza sistemelor tehnice existente în saloanele de la ATI, afirmă unul dintre avocații din acest dosar.

Potrivit sursei citate, „raportul INEC in cazul incendiului de la Piatra Neamț , scoate la suprafață nepăsarea autorităților care nu au mai îngrijit și modernizat spitalul de mai bine de un deceniu”.

Aceeași sursă afirmă că „ies la suprafață și detalii clare care arată că evacuare a fost mult îngreunată ceea ce este foarte probabil să fi sporit numărul victimelor.

Deși regulamentul recomanda amplasarea a cel mult 6 paturi in secția de ATI si cu distanțe generoase de pana la 2,5 m intre paturi, in salonul 240 se aflau 8 paturi la distanțe mici si care ar fi putut îngreuna evacuarea, in caz de incendiu, lucru care s-a și petrecut”, a punctat sursa invocată.

Procurorii de la parchetul instanei supreme au demarat în februarie, audierile în dosarul în care verifică modul în care a avut loc incendiul de la spitalul din Piatra Neamț, tragedie în urma căreia au murit 12 pacienți internați la momentul flagelului în saloanele ATI, transmiteau pentru STIRIPESURSE surse judiciare.

Potrivit acestora primii care au compărut compărea în fața anchetatorilor au fost administratorii firmelor care aveau încheiate contracte cu spitalul la momentul izbucnirii incendiului.

Mai precis era vorba despre firmele care se ocupau cu mentenanța echipamentelor sensibile din spital și a întregii unități sau chiar și cele care au furnizat echipamente.

Tot vineri, mai arată sursele citate anchetatorii vor ridica de la sediul Serviciului de Investigații de Criminalitate Economică Neamț (SICE) documente legate de aceste firme.

Unul dintre avocații din acest dosar, apărător al unei părți vătămate, a explicat pentru STIRIPESURSE că până la momentul difuzării acestei știri nu ar fi fost făcut niciun act de urmărire penală de la momentul deschiderii oficiale a anchetei.

Posibila cauză a incendiului de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț pare a fi un injectomat, susțin surse judiciare. Injectomatul este o seringă automată care livrează medicamente continuu, transmite Mediafax.

Incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț ar fi pornit de la un echipament medical. Este o variantă care încă nu este confirmată oficial de anchetatori.

Totuși, surse apropiate anchetei susțin că un scurt circuit la injectomat este varianta cea mai plauzibilă. Injectomatul este o seringă automată care livrează medicamente continuu.

În timpul incendiului de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț au murit 10 persoane, pacienți intubați, bolnavi de Covid 19. Unul dintre medicii care a încercat să-i salveze pe pacienți a suferit numeroase arsuri și a fost transportat pentru tratament la un spital din Belgia.