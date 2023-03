BREAKING - Rușii atacă Kievul: explozii puternice în capitala Ucrainei/ Video

Anterior, administraţia militară a Kievului a raportat că apărarea antiaeriană a regiunii a funcţionat.

The Guardian nu a verificat independent informaţia.

Şi ziarul ucrainean Dzerkalo Tyzhnia relatează că o explozie la Kiev, precum şi altele s-au auzit în oraşul Sumî şi o dronă a fost observată deasupra regiunii de vest a oraşului Lviv.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat pe contul său oficial Telegram că s-au auzit explozii în sud-vestul oraşului.

„Au fost explozii în cartierul Holosiivski al capitalei. Toate echipele de răspuns au fost trimise la faţa locului. Mai multe detalii urmează”, se arată în postare.

#kyiv now up in flames pic.twitter.com/6vmtPlXCMU