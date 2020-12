British American Tobacco este singura companie din industria tutunului nominalizată în raportul de sustenabilitate Dow Jones

BAT și-a asumat misiunea de a contribui la un viitor mai bun, plasând sustenabilitatea în centrul afacerii sale

BAT este recunoscută ca lider de sustenabilitate pentru al 19-lea an consecutiv - singura companie de tutun inclusă în prestigiosul Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

BAT a obținut cel mai mare scor al unei companii care reprezintă industria tutunului – lider în industrie în 13 din 23 de categorii

British American Tobacco (BAT) a fost nominalizată în raportul de sustenabilitate Dow Jones Sustainability Indices pentru al 19-lea an consecutiv, fiind încă o dată singura companie din industria tutunului inclusă în prestigiosul raport DJSI World Index.

BAT este compania din industria tutunului cu cel mai mare scor, lider în industrie în 13 din cele 23 de categorii evaluate și un scor maxim de 100% în 7 categorii.

Creat de S&P Dow Jones Indices, DJSI reprezintă standardul cel mai înalt pentru evaluarea sustenabilității corporative. În 2020, aproximativ 3.500 de companii au fost evaluate din punct de vedere al practicilor de sustenabilitate în raport cu criteriile ESG (mediu, societate, guvernanță). Doar primii 10% sunt recunoscuți ca lideri în sustenabilitatea corporativă și reușesc includerea în DJSI World Index. BAT este, de asemenea, recunoscută de MCSI cu un rating BBB și Sustainalytics cu un rating ESG de 27,8*.

Obiectivul BAT pentru un viitor mai bun (A Better Tomorrow)

Această performanță demonstrează încă o dată angajamentul continuu al BAT față de misiunea asumată de a contribui la un viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii sale globale asupra sănătății, ceea ce presupune.

angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă largă de produse cu potențial de risc redus;

evidențierea clară și continuă a faptului că fumatul prezintă riscuri asociate sănătății și singura modalitate de a evita aceste riscuri este de a nu fuma deloc sau de a renunța;

încurajarea celor care continuă să fumeze să opteze pentru alternative cu potențial de risc redus, susținut de argumente științifice;

comunicarea continuă a rezultatelor procesului nostru de transformare.

BAT își propune să accelereze creșterea veniturilor provenite din noua categorie de produse cu potențial de risc redus într-un ritm mai mare decât cea a veniturilor sale totale, pentru a atinge obiectivul de 5 miliarde de lire sterline în 2025. De asemenea, BAT și-a propus ca, până în 2030, 50 de milioane de consumatori din întreaga lume să utilizeze produsele sale cu potențial de risc redus. Astăzi, produsele care nu ard tutunul ale BAT sunt deja disponibile în peste 50 de țări la nivel global.

Kingsley Wheaton, Director de Marketing în cadrul BAT, a spus: “La BAT, sustenabilitatea este în centrul transformării noastre și suntem mândri că am fost incluși în DJSI pentru al 19-lea an consecutiv. Avem un obiectiv îndrăzneț, acela de a contribui la un viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii noastre asupra sănătății.

Facem progrese extraordinare în atingerea obiectivului nostru: aproximativ 12 milioane de utilizatori au ales deja produsele noastre care nu ard tutunul, iar în ultimele 12 luni li s-au alăturat aproape un sfert de milion de noi consumatori în fiecare lună.

Considerăm că includerea noastră în DJSI World Index, combinată cu recunoașterea pe care am primit-o de la alte agenții de rating ESG reputate, inclusiv MSCI și Sustainalytics, este o dovadă clară a angajamentului nostru de accelerare a transformării companiei noastre.”

Manjit Jus, Global Head of ESG Research and Data, S&P Global: „Felicităm BAT pentru includerea în DJSI World și Europa. O distincție DJSI reprezintă o dovadă a faptului că ești lider în sustenabilitate în industria ta. Având în vedere număr ul semnificativ de companii care participă la evaluarea sustenabilității corporative în 2020, dar și regulile mai stricte pentru includere din acest an, acest rezultat vă diferențiază compania și vă răsplătește angajamentul continuu față de oameni și planetă."

Evaluările de risc Sustainalytics variază de la zero la 40, cu un scor de zero reprezentând cel mai mic risc ESG.