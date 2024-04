'Bucătărașul Lulu' contrazice declarațiile Mirelei Retegan, în urma demisiei din Gașca Zurli: 'Nu poți să plângi la TV și să spui că ești abandonată'

Ionuț Varodi , cunoscut sub numele de „bucătărașul Lulu' în Gașca Zurli , a fost foarte vocal după ce s-a retras din proiect și și-a îndreptat atenția către Mirela Retegan. Într-un recent interviu, tânărul actor a povestit despre momentul în care și-a prezentat demisia, împreună cu colegii săi, Vero Căliman (fetița Zurli) și Răzvan Marina (Truli). Toate acestea s-au întâmplat la finalul lunii ianuarie, după luni de zile în care, conform afirmațiilor sale, a trebuit să facă față unei atmosfere neprietenoase.

În luna martie, Gașca Zurli a suferit pierderea a trei membri, odată cu retragerea lui Vero Căliman (Fetița Zurli), Ionuț Varodi (cunoscut sub numele de „bucătărașul Lulu) și Răzvan Marina (cunoscut ca „Truli). Astăzi, Mirela Retegan a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că a adus noi colaboratori în proiect și că se pregătește pentru un turneu de amploare.

Invitat în emisiunea lui Mihai Ghiță, Ionuț Varodi și-a exprimat din nou nemulțumirea față de Mirela Retegan și a subliniat că a fost deranjat de abordarea acesteia ca fiind victimă, după cele trei demisii consecutive. Actorul a menționat că a respectat un preaviz de o lună, oferind astfel suficient timp fondatoarei trupei să anunțe publicul și să caute noi membri.

„Final de ianuarie. Depun demisia. O lună de preaviz. A lot of time pentru orice. Ca să pregătești publicul, ca să anunți ceva, ca să faci orice ai în intenție. Nu poți să plângi la TV, radio, podcast și să spui că ești abandonată și că așa am ales noi să facem.

Nu poți, pentru că te vede Dumnezeu, pe care îl urmărești peste tot pe unde mergi sau karma, sau legea atracției, numește-o cum vrei. Se întoarce într-o zi. În ultimele luni, atmosfera de la fostul meu loc de muncă a început să se degradeze. Totul din cauza ei, încât am ajuns în punctul în care singura soluție a fost demisia,' spunea Ionuț Varodi, în momentul în care și-a anunțat demisia.

Actorul a mai spus că a semnat demisia în acelați timp cu ceilalți doi colegi, Vero Căliman (fetița Zurli) și Răzvan Marina (Truli).

„Prima dată când am călcat în Zurli aveam 15 ani. Prima dată m-am gândit că eu nu aș vrea să fiu pe scenă fără colegii mei. Ne-am semnat demisiile împreună și am plecat împreună', a mai spus el.

Ionuț Varodi a descris și atmosfera ultelor luni la fostul loc de muncă: „Da, există vacanțe, există și viață după muncă. M-am întors din vacanță într-o atmosferă complet neprietenoasă, dar totuși am mers înainte, am început turneul cu filmul, am început să ne împărțim pe orașe, mergeam câte trei și singurul oraș în care nu am fost era Arad. Am reușit să îmi iau niște zile libere, am urcat în primul tren și am mers la premiera evenimentului, am cumpărat bilete pentru mine și toată familia mea și am fost prezent în Arad'.