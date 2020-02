Bugetul CFR Marfă, pe 2020: Venituri totale de 1,095 miliarde lei, cu zero pierderi

CFR Marfă estimează venituri totale de 1,095 miliarde lei în acest an, cu zero pierderi, potrivit proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli aferent acestui an, publicat în dezbatere de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

”În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creştere, faţă de realizările anului precedent, cu 42,46%, a cheltuielilor totale cu o creştere cu 12,51%, societatea programând un rezultat brut echilibrat. Veniturile au fost majorate ca urmare a creşterii indicatorului mărfuri transportate, la care se adaugă transporturile militare conform convenţiei încheiate cu MAPN”, arată documentul consultat de News.ro.

Citește și: Adrian Năstase îi răspunde lui CTP, după ce jurnalistul a spus că Beuran l-ar fi ‘gâdilat sub gușuliță’

De asemenea, compania şi-a bugetat cheltuieli totale egale cu veniturile, în sumă de 1,095 miliarde lei.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate la 357,2 milioane lei. Compania are circa 5.500 de angajaţi. Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a fost stabilit la 5.095 lei.

Citește și: Suntem în alertă! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimetelor a depistat carne de pui cu gripă aviară

CFR Marfă estimează pentru sfârşitul anului plăţi restante de aproape 494 milioane lei şi creanţe restante de 300,7 milioane lei.