Bugetul lui Orban e mai fantasmagoric decât bugetul lui Dăncilă (Victor Ponta)

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni că este dezamăgit de faptul că bugetul de stat, pe care l-a etichetat "mai fantasmagoric decât bugetul lui Dăncilă", nu este dezbătut anul acesta în Parlament potrivit Agerpres.

"Ca şi mulţi alţi oameni, sunt destul de dezamăgit de faptul că anul acesta, pentru prima dată, cel puţin de când sunt parlamentar, nu putem să dezbatem bugetul. Nu era vorba aici de opoziţie. Era vorba de a explica diverselor categorii profesionale şi sociale ce urmează să se întâmple în anul 2020, acesta este scopul dezbaterii în Parlament. Fiind această procedură, nu putem nici măcar să ne prezentăm un punct de vedere în Parlament", a afirmat Ponta.Potrivit liderului Pro România, bugetul anunţat pe anul viitor de 360 de miliarde de lei este unul "fantasmagoric", în condiţiile în care nu sunt prevăzute taxe, impozite sau venituri suplimentare."În primul rând, bugetul făcut de Guvernul Dăncilă a fost un buget fantasmagoric, asta am spus atunci şi de aceea nu l-am votat, bugetul de acum e mai fantasmagoric decât bugetul lui Dăncilă. Se prevăzuse în bugetul doamnei Dăncilă că o să avem încasări de 340 de miliarde de lei, s-au făcut vreo 270 de miliarde. În bugetul pe anul viitor sunt prevăzute încasări de 360 de miliarde, deci încă 20 de miliarde în plus, nu ştiu de unde că nici nu cred că a găsit Guvernul bani în cămară, nici nu sunt taxe sau impozite suplimentare, nici venituri suplimentare", a susţinut Ponta.Acesta a adăugat că nu crede nici în estimarea Guvernului Orban, conform căreia în 2020 se preconizează o creştere economică de 4,5%, în condiţiile în care băncile avansează maximum 3%."Am criticat toţi Guvernul Dăncilă când a venit şi ne-a zis că face creştere economică de 5,5%. Evident că nu a făcut, a făcut 4%, acum vine Guvernul Orban şi zice că face creştere de 4,5%. BNR, băncile comerciale spun că maximum este 3%", a mai afirmat liderul Pro România.Un alt lucru pe care Victor Ponta l-a reproşat actualei guvernări sunt tăierile de bani de la Sănătate şi Educaţie."Este evident pentru toată lumea că Sănătatea şi Educaţia sunt priorităţile absolute. De la Sănătate şi Educaţie s-au tăiat bani. De la Sănătate, de la 14 miliarde s-a ajuns la 11 miliarde. La Educaţie, că s-a unit acum şi cu Cercetarea, de la 32 de miliarde la 30 de miliarde. Cred că e un semnal foarte rău", a punctat Ponta.Cât despre pensii, el a spus că Guvernul comite aceeaşi greşeală care a mai fost făcută, respectiv îngheţarea pensiilor mici şi menţinerea celor mari."Se îngheaţă pensiile mici, pensiile minime şi rămân celelalte mari aşa cum sunt, ceea ce e un lucru greşit. Cred că societatea românească are nevoie de mai puţine diferenţe şi ar fi trebuit ca cele mici în continuare să crească şi cele mari să fie îngheţate sau eventual chiar supraimpozitate, aşa cum se promisese în perioada trecută şi s-a uitat. Cred că e o mare greşeală şi cât timp suntem în opoziţie încercăm să reparăm în cursul anului, sper să reuşim cu anumite acte normative să îndreptăm aceste inegalităţi", a încheiat Ponta.