Călin Donca îl atacă dur pe Dorian Popa după ce influencerul l-a linșat pe Internet: 'Vă spun public'

Călin Donca a intentat un proces împotriva lui Dorian Popa pentru defăimare și pentru că afirmațiile influencerului ar fi avut efecte negative asupra afacerilor sale. Mai mult, Donca susține că Dorian Pop a mințit atunci când a spus că a fost investitor în afacerea cu panouri solare.

După ce au pozat în cei mai buni prieteni, Călin Donca și Dorian Popa au ajuns la cuțite. Conflictul a început când omul de afaceri a fost arestat, iar Dorian a fost întrebat despre prietenia dintre ei. Atunci influencerul s-a dezis de Călin Donca.

”Cum a reusit sa ma pacaleasca? În primul rând gândiți-vă că a fost o chestie importantă pentru mine. Eu tin la moralitate, cum ma comport in fata lui Dumnezeu”, spune Dorian Popa.

Omul de afaceri Călin Donca este hotărât acum să-l târască pe Dorian Popa prin tribunale pentru defăimare și pentru prejudiciile pe care i le-ar fi adus firmei milionarului.

”Cu ce l-am păcălit? Dorian, va spun public, nu a bagat niciun leu in activitate, nu a investit. Se considera pagubit, dar a luat bani de la mine sa faca reclama unui proiect”, spune Călin Donca.

”Am cercetat un pic și am descoperit că in urma contractelor daca se rupe colaborarea poti lua panourile. Dar vorbind cu investitorii, am zis că ce facem cu panourile alea?”, mai spunea Dorian Popa.

Ce acuzații îi aduce lui Dorian Popa

”Am avut o relație buna. A fost alaturi de mine in proiect la inceput. A venit la mine acasă, a mâncat, s-a jucat cu copiii,a fost cel mai bun prieten. Bineinteles, cand esti bine nu e greu să-ti găsesti prieteni ca Dorian. Dorian a fost cel mai Iuda dintre toti nu doar ca s-a dat la o parte, a dat cu pietre in mine ca sa nu mai fie asociat”, a mai spus Călin Donca.

Omul de afaceri Călin Donca a fost inculpat într-un dosar amplu, fiind acuzat că a fraudat mai multe persoane cu sume considerabile. Este vorba despre o afacere cu criptomonede în care mulți oameni au investit cu ochii închiși. Potrivit procurorilor, Călin Donca ar fi câștigat nu mai puțin de 8 milioane de lei pe care i-ar fi transferat într-o firmă din Emiratele Arabe.

Ulterior, se pare că Cătălin Donca și-a cumpărat bunuri de lux în valoare de 340.000 de mii de euro, printre care și cele trei mașini. Acesta a fost și motivul pentru care procurorii i-au pus sechestrul pe ele, iar acum acestea se află în custodia anchetatorilor.

După câteva luni petrecute în închisoare, Donca a fost eliberat și-a reluat afacerea cu panouri solare, cea care l-a și scos din anonimat. Iar în acest moment, stă împreună cu familia în casa de la munte.

La momentul arestării, Călin Donca era partener de afaceri cu Dorian Popa. Legătura lor s-a format atunci când artistul căuta un specialist în panouri fotovoltaice și l-a întâlnit pe afaceristul din Brașov. Aceștia s-au asociat imediat și au defilat împreună în mediul online cu afacerea pe care au pus-o pe picioare.

Deși păreau a fi apropiați și au apărut împreună în diverse contexte, după arestarea lui Donca, artistul s-a distanțat de acesta, comportament ce a fost adoptat și de către alții. În plus, Dorian Popa a șters toate postările în care apărea alături de omul de afaceri.

Călin Donca îl acuză pe Dorian Popa de faptul că și-a exprimat public îngrijorarea privind banii pe care i-a investit în proiect.