Călin Popescu Tăriceanu, ANUNȚ despre înlocuitorul lui Kovesi: Cred că e bine să fie adus cineva din afara DNA

Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, susține că noul procuror șef DNA ar trebui să fie din exteriorul instituției, menționând că are impresia că opinia ministrului Justiției este similară.

"Saptamana trecuta s-a incheiat prima faza a procesului de sectie pentru noul procuror lef la DNA. Domnul ministru Toader a vorbit de criteriile pe care le-a avut în vedere pentru desemnarea înlocuitorului la DNA și a făcut câteva ironii fine. Am înțeles că nu are în minte să pună un procuror la DNA care provine din DNA. E foarte greu să apreciezi, nu are cum să știe care sunt legăturile între oameni, în ce dosare s-au acoperit, ce au făcut, cum au răspuns ordinelor lui Kovesi. E foarte greu să alegi grâul de neghină după ce toată structura a fost pervertită sub conducerea lui Kovesi. Sunt oameni care poate nu au niciun fel de vină și acum suportă consecințele percepției. Pentru motive de siguranță, eu cred că e bine să fie adus cineva din afara DNA, care nu are niciun fel de legături, obligații, cu cei care sunt acum în această structură", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.