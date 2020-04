Călin Popescu Tăriceanu DEMASCĂ o prevedere SECRETĂ din OUG privind alegerile: semnăturile pentru candidaturi pot fi cumpărate, a decis PNL

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu demască o prevedere din OUG-ul prin care s-a modificat Codul Administrativ pentru amânarea alegerilor locale. Acesta spune că actualul guvern vrea să înlocuiască obligativitatea strângerii de semnături pentru candidaturi cu posibilitatea de a le cumpăra cu bani.

"Guvernul Lucovid Orban a modificat prin OUG Codul Administrativ si a stabilit amanarea alegerilor locale. Fara consultari cu partidele, fara consultari cu primarii, fara sa-si puna semne de intrebare daca o lege organica poate fi modificata prin Ordonanta de Urgenta.

Graba si secretomania sunt insa explicate de textul ordonantei!

Citește și: O patroană de hotel transformat în locație de CARANTINĂ a izbucnit la adresa românilor: Colegii mei îndură injurii

Fiti atenti la art 6, aliniatele 1 si 2! Mergand pe vechea lor strategie, dai cu o mana si iei cu doua, guvernul propune pe de o parte micsorarea numarului de semnaturi necesare pentru candidaturi (bravo!) sau inlocuirea semnaturilor cu sume de bani (contributii electorale, cum le numesc ei).

Si aici nu pot sa nu ma gandesc cum sau de ce au ajuns guvernantii sa se gandeasca sa ”cumpere semnaturi”. Caci seamana incredibil de mult cu varianta cumpararii de voturi, (infractiune, de altfel). Lista de semnaturi are un rol democratic de filtru in prefatarea procesului electoral. De ce sa renunti la acest filtru si sa-i pui un pret in bani?

Eu inteleg ca activistii PNL sunt ingrijorati de cum ar putea sa mai iasa in strada in urmatorii 50 de ani pentru a strange semnaturi pentru Lucovid Orban! Si atunci ce si-au zis mai marii partidului: hai sa folosim ceva din banii pe care i-au facut ai nostri cu importurile de masti si echipamente medicale si sa sarim cu banu’ in loc sa ne expunem pe strada sa strangem semnaturi!

Daca o tin in ritmul asta ma astept ca cei de la PNL sa nu mai organizeze deloc vot popular si sa dea o ordonanta (poate chiar militara) prin care sa fie declarat castigator al alegerilor partidul care are conturile cele mai grase! Si aici nu-i bate nimeni, mai ales acum in vremuri de coronavirus!

Mai in gluma, mai in serios, aceasta prevedere poate fi considerata o masura discriminatorie si care favorizeaza partidele cu priza la contracte guvernamentale grase.

Vom indrepta in Parlament aceasta neghiobie pentru a readuce democratia in matca ei. Pare din ce in ce mai mult ca PNL-ului ii place mai mult in dictatura militara decat in democratie! Cine s-ar fi gandit ca in micutul Lucovid statea ascuns un mare dictator?!", scrie Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.