Călin Popescu Tăriceanu, replică-fulger pentru Iohannis: 'Inepţii. Vrea să creeze acea emoţie ca la Colectiv'

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că președintele Klaus Iohannis este complet pe lângă subiect și „a spus inepții” atunci când șeful statului a vorbit despre legile justiției și codurile penale în contextul intervenției tardive a poliției la Caracal.

„Declarația făcută acum de președinte arată planul politic pe care îl are. El vrea să folosească această tragedie pentru a amplifica emoția să să creeze acea emoție ca la Colectiv. Și le face singur discursurile? I le face altcineva? A spus inepții de la un cap la altul. Ce legătură au legile justiției? Chestiunile de ordin penal la care s-a referit, el nu știe că ele urmează să primească avizul de constituționalitate. Nu au intrat în vigoare. Nicio modificare la coduri nu vizau chestiuni legate de funcționarea instituțiilor, raporturi politie și procuratură care nu au funcționat. E complet alături de subiect. Probabil superficialitatea cu care a tratat întregul mandat îl face să vorbească în acest fel”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, duminică seara la Antena 3, potrivit Mediafax.

Liderul ALDE a mai spus că a discutat cu Viorica Dăncilă și ambii au fost de acord că directorul STS trebuie demis, însă nu crede că președintele Iohannis va face acest gest pentru că are interese legate de „desfășurarea alegerilor și referendumului din 26 mai”.

„Am vorbit cu doamna Dăncilă și am spus că ar trebui demis directorului de la STS și nu numai el, ci și cei de la Poliție. Și doamna premier mi-a spus că e necesar. Se vede clar că STS nu are capacitatea de a exercita această funcție esențială pe care și-a luat-o, sistemul de la 112. Eu cred că are interese să nu accepte, cele legate de desfășurarea alegerilor și referendumului din 26 mai. Nu înțeleg de ce CSAT trebuie organizat marți și nu se poate organiza mâine, având în vedere stringența situației. Eu cred că ar fi trebuit acționat mult mai rapid. Încearcă să folosească în scop politic și electoral această chestiune. Probabil acest lucru ar fi putut fi evitat dacă o intervenție promptă ale organelor statului s-ar fi putut manifesta în timp oportun. Se încearcă pasarea vineri dintr-o parte în alta și se găsesc aceste explicații aberante de modificare a codurile penale, a legilor justiției. Practic el s-a trezit din somn și a vrut să facă un atac politic. Lăsând partea de introducere tot discursul a fost un atac la PSD-ALDE”, a conchis Tăriceanu.

Președintele Klaus Iohannis a cerut, duminică seară, Guvernului PSD-ALDE să anuleze modificările aduse legilor justiției în ultimii doi ani.

„Statul român a fost profund slăbit de guvernarea PSD din ultimii ani. Prima-legile justiției pe care am încercat să le amân, dar pe care nu am putut să le opresc în totalitate. Multe dintre ele au produs deja efecte, iar ele trebuie reparate. Cer Guvernului să ia măsuri acum, pentru că are pârghii dacă are o minină decență. Le mai cer abrogarea modificărilor legilor justiției și codurilor penale", a declarat Klaus Iohannis.