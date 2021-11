Campioana olimpică Peres Jepchirchirchirchir și Albery Korir au câștigat Maratonul orașului New York

Campioana olimpică Peres Jepchirchirchirchir a câștigat duminică cea de-a 50-a ediție a Maratonului orașului New York, supraviețuind unei lupte palpitante între trei concurente, înainte de a sprinta spre linia de sosire, compatriotul ei kenyan Albert Korir câștigând cursa masculină, anunță Mediafax.

Jepchirchirchir este prima atletă care a cucerit aurul olimpic și a câștigat celebra cursă newyorkeză în același an, ea trecând linia de sosire în două ore, 22 de minute și 39 de secunde, compatrioata Viola Cheptoo și etiopianca Ababel Yeshaneh terminând pe locurile doi, respectiv trei.

"După ce am câștigat maratonul olimpic nu mă așteptam să câștig aici", a declarat Jepchirchirchir, care a avut la dispoziție doar 13 săptămâni între Jocurile Olimpice și New York. "Am făcut tot ce am putut pentru a mă asigura că îmi completez antrenamentele, pregătirile... Sunt atât de fericită astăzi", a mai spus kenyana, citată de Reuters.

Americanca Molly Seidel, care a cucerit bronzul la Jocurile de la Tokyo, a terminat pe locul patru și a dezvăluit după cursă că și-a rupt două coaste în urmă cu o lună și s-a gândit să se retragă.

"Probabil că acum două săptămâni era extrem de dureros și îmi împiedica capacitatea de a face orice", a spus Seidel.

Korir, care a terminat pe locul al doilea în 2019, se afla la 52 de secunde în spatele liderilor la jumătatea cursei, dar a accelear și a pus un avans de 17 secunde până la kilometrul 35.

El a avut o reacție exuberantă când a rupt banda liniei de sosire, după 2:08:22, în Central Park, cu marocanul Mohamed El Aaraby terminând la 44 de secunde în urmă și italianul Eyob Faniel terminând al treilea.

"În 2021 am avut câteva antrenamente, unele curse au fost anulate, dar continuăm să ne antrenăm", a declarat Korir, care nu a concurat anul trecut.

Elvețianul Marcel Hug s-a impus pentru a patra oară în proba masculină în scaun cu rotile, în 1:31:24, iar campioana paralimpică Madison de Rozario a fost prima australiană care a câștigat cursa feminină în scaun cu rotile, terminând în 1:51:01.

Cursa de duminică s-a desfășurat la 13 săptămâni după Jocurile de la Tokyo și a încununat un an haotic pentru maratoniștii majori, după ce Londra și Boston au fost mutate de la datele tradiționale din aprilie la octombrie din cauza pandemiei.

Hug, care a obținut la Tokyo al doilea său aur consecutiv la maraton paralimpic, s-a bucurat de un 2021 plin de succese, câștigând și maratonul de la Boston și maratonul de la Berlin.

"Este cu siguranță un sezon nebun", a spus Hug. "Cel mai greu sezon pe care l-am avut până acum".