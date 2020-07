Candidaţii USR-PLUS pentru primăriile sectoarelor 3 şi 5 îi ameninţă cu tribunalul pe Negoiţă, Florea şi Firea

Candidaţii USR-PLUS pentru primăriile sectoarelor 3 şi 5 Ana Ciceală şi Alexandru Dimitriu au solicitat, joi, primarului general al Capitalei Gabriela Firea şi edililor Robert Negoiţă şi Daniel Florea documentele prin care au fost eliminate panourile publicitare stradale ale Alianţei. Aceştia argumentează că panourile Alianţei au fost date jos ilegal şi ameninţă că îi vor acţiona în instanţă pe cei trei social-democraţi.

Candidaţii Alianţei USR-PLUS la primăriile celor două sectoare îi acuză pe social-democraţi de obstrucţionarea dreptului lor constituţional de a se adresa cetăţenilor. Acuzaţiile celor doi candidaţi nu sunt singulare în interiorul Alianţei şi vin după ce panourile lor publicitare, prin care îşi promovau candidaturile la primării, au fost date jos în mod ilegal de autorităţile locale, conform sursei citate.

„Firea şi Negoiţă se tem de noi. Au început să ne dea jos panourile. Încearcă să ne descurajeze şi să ne intimideze. Numai că ceea ce nu le-a mers timp de patru ani nu le va merge nici acum. Acum mai bine de o săptămână au apărut în cinci locuri din Sectorul 3 afişaje stradale cu mine în calitate de candidat al Alianţei USR PLUS pentru Primăria Sector 3. Astăzi am fost contactaţi de firma cu care am încheiat contractul pentru afişajul stradal şi ni s-a comunicat că au fost somaţi de autorităţi să dea jos afişele Alianţei din sector. Înţelegem că acţiunea e una generalizată, şi în alte sectoare s-a întâmplat la fel. Solicit de urgenţă Primăriei Capitalei şi Primăriei Sectorului 3 să transmită urgent documentele în baza cărora dau jos aceste panouri. Consider că este o obstrucţionare flagrantă a dreptului nostru constituţional de a ne adresa cetăţenilor şi-i avertizez pe Firea şi pe Negoiţă că riscă un proces penal pentru aceste fapte”, a declarat Ana Ciceală.

La rândul său, Alexandru Dimitriu a făcut următoarele precizări: