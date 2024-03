Cannes 2024 - Filmul lui Jacques Audiard cu Zoe Saldana şi Selena Gomez, filmul lui Andrea Arnold cu Barry Keoghan, propuse în festival

La ediţia de anul trecut a Festivalului de Film de la Cannes, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford şi Scarlett Johansson au defilat pe covorul roşu pentru a-şi prezenta, în premieră, cele mai recente filme. Dar Hollywood-ul ar putea avea o prezenţă mult mai slabă la ediţia din 2024 a unuia dintre cele mai notabile festivaluri de film din lume, scrie Variety, potrivit news.ro

De vină este combinaţia dintre grevele actorilor şi scenariştilor de anul trecut, care au creat întârzieri de producţie, precum şi o economie dificilă care determină studiourile să fie reţinute cu cheltuielile. Dar vor fi totuşi vedete pe Croisette, pe lângă regizoarea filmului "Barbie", Greta Gerwig, care va prezida juriul.

Pe baza informaţiilor primite de la cunoscători din industrie de pe ambele maluri ale Atlanticului, ediţia viitoare va pune un accent mai mare pe autorii europeni, după modelul filmelor "Anatomia unei căderi", de Justine Triet, şi "Zona de interes", de Jonathan Glazer, care au fost nominalizate fiecare la cinci premii Oscar.

În timp ce termenul limită pentru înscrierea lungmetrajelor în selecţia oficială de la Cannes se apropie vineri, o serie de filme nu au fost încă proiectate pentru comitetul de selecţie de la Cannes înainte de conferinţa de presă care va avea loc la 11 aprilie la Paris. Delegatul Thierry Fremaux a făcut deja o excursie la Los Angeles în ianuarie şi se va întoarce la sfârşitul săptămânii pentru Oscaruri, sperând să mai obţină câteva titluri în timp ce se află la Hollywood.

În timp ce foarte puţine filme au fost invitate oficial de organizatorii festivalului, Variety a confirmat că unele dintre cele mai importante filme europene şi filme independente sunt propuse pentru Cannes 2024, printre care melodrama muzicală "Emilia Perez", de Jacques Audiard, cu Zoe Saldana şi Selena Gomez; "Limonov, The Ballad of Eddie", de Kirill Serebrennikov, cu Ben Whishaw; "The Apprentice", filmul lui Ali Abbasi despre Donald Trump, cu Sebastian Stan şi Jeremy Strong; filmul fără titlu al lui Paolo Sorrentino, cu Gary Oldman; "The Shrouds", de David Cronenberg, cu Vincent Cassel şi Diane Kruger; "Emmanuelle", de Audrey Diwan, cu Noemie Merlant şi Noemie Watts; "L'Amour Ouf", de Gilles Lellouche, cu Adele Exarchopoulos şi Francois Civil; şi "Everybody Loves Touda", de Nabil Ayouch. Cu excepţia lui Diwan, al cărui film anterior, "Happening", a avut premiera la Veneţia (şi a câştigat Leul de Aur) şi a lui Sorrentino, al cărui film Netflix "Hand of God" a rulat la Veneţia, ceilalţi regizori şi-au adus cu toţii ultimele filme în premieră la Cannes.

La Cannes mai sunt în vizor "Kinds of Kindness" al lui Yorgos Lanthimos, misterioasa continuare a regizorului după "Poor Things", care îl reuneşte cu Emma Stone şi distribuitorul Searchlight Pictures; "Bird" al lui Andrea Arnold, cu Barry Keoghan şi Franz Rogowski, şi "Megalopolis", un film epic autoprodus de Francis Ford Coppola, cu Adam Driver şi Forest Whitaker. Aceasta ar marca o mare revenire pentru Coppola, care a debutat cu capodopera sa din 1979, "Apocalypse Now", în urmă cu 45 de ani, la Cannes (Este locul unde a declarat: "Am avut acces la prea mulţi bani, la prea mult echipament şi, încetul cu încetul, am înnebunit... Filmul meu nu este despre Vietnam, este Vietnam").

Printre filmele mai lungi se numără "Queer" al lui Luca Guadagnino, pe care oficialii de la Cannes încă vor să îl vadă, potrivit unor persoane din interior.

Printre filmele aşteptate care nu vor rula la Cannes se numără "Blitz", de Steve McQueen, de la AppleTV+ (nu va fi finalizat la timp) şi "Back to Black", filmul biografic al lui Sam Taylor-Johnson despre Amy Winehouse. Studiocanal le va lansa pe cele două în Marea Britanie şi Franţa în 12, respectiv 24 aprilie.

Până în prezent, singurul titlu american de talia unui blockbuster în pregătire pentru Cannes este "Furiosa", de George Miller, pe care Warner Bros. îl va lansa la nivel internaţional la 22 mai. Acest lucru nu este o surpriză, deoarece "Mad Max: Fury Road" şi-a început parcursul la festivalul din 2015. Spre deosebire de anul trecut, când Cannes şi Veneţia s-au luptat pentru dreptul de a proiecta prima dată "Killers of the Flower Moon" al lui Martin Scorsese (Cannes a prevalat), nu a fost un duel similar pentru un film, iar Netflix încă nu este aşteptat să revină pe Croisette - cel puţin nu până când Cannes va permite filmelor de streaming să debuteze în competiţie.

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc între 14 şi 25 mai.