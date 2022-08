Canotorul Marius Cozmiuc: 'Am muncit mult pentru ca azi să fim cu medaliile de aur la gât'

Canotorul Marius Cozmiuc, campion european la dublu rame masculin, a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coandă, la sosirea de la Munchen, că el şi colegul său Sergiu Bejan au muncit mult pentru a avea medaliile de aur la gât, potrivit Agerpres.

"A fost dificil parcursul până acum, dar mă bucur că Sergiu (n.r. - Sergiu Bejan) a fost de la început foarte receptiv. El şi-a dorit de la început ca barca asta să meargă cu o viteză cât mai mare. Primul nostru concurs nu a fost unul reuşit, dar apoi am muncit mai mult pentru ca azi să fim cu medaliile europene de aur la gât. Mă bucur foarte mult şi pentru rezultatul Ionelei (n.r. - soţia sa, Ionela Cozmiuc, medaliată în premieră cu aur la simplu vâsle, categorie uşoară), am avut emoţii foarte mari. Eu pentru mine nu am emoţii, dar pentru Ionela chiar am avut. Mă bucur că am reuşit amândoi să obţinem cele mai strălucitoare medalii şi că întreaga echipă a României a obţinut rezultate frumoase la Munchen", a precizat Cozmiuc.

Ciprian Tudosă, medaliat cu bronz la Munchen, a menţionat că echipajul de 4 vâsle masculin al României are mare potenţial în viitor.

"Această barcă s-a construit cu voia lui Dumnezeu... pentru că eu am început anul cu o accidentare care m-a ţinut aproape două luni în afara antrenamentelor. În viziunea lui Antonio (n.r. - antrenorul coordonator Antonio Colamonici) aceasta este o barcă de viitor. Şi uite că după două concursuri promite mult. Am construit acest echipaj în mai puţin de 2 luni şi deja ne batem de la egal la egal cu Italia şi ceilalţi. Avem un potenţial foarte mare şi cu siguranţă la Campionatele Mondiale vom fi mult mai sus", a explicat el.

La rândul său, Mihăiţă Ţigănescu a declarat că speră să schimbe bronzul obţinut la 4 rame masculin cu o culoare mai strălucitoare în viitor: "Cred că la Munchen ar fi fost loc de mai bine. Noi dorim ca pe viitor să muncim mai mult la antrenamente şi o să fie mult mai bine. O să încercăm să schimbăm această culoare a medaliei la competiţiile următoare".

Campioana olimpică de la Tokyo, Simona Radiş, medaliată cu aur la dublu vâsle feminin şi la Munchen, le-a urat "vacanţă plăcută" oficialilor din Guvern care nu au venit să le întâmpine pe aeroport la întoarcerea din Germania, deşi delegaţia României a obţinut cea mai mare performanţă din istoria sa la Campionatele Europene.

"Le urăm vacanţă plăcută în continuare, să ne urmărească la televizor. Probabil că trebuie mai multe rezultate, iar dacă vom reuşi atunci sper că vor face un mic deranj şi vor veni aici alături de noi", a spus Radiş. De aceeaşi părere a fost şi colega sa de barcă, Ancuţa Bodnar, care a precizat că şi-ar fi dorit ca la festivitate să fie prezent şi un oficial din cadrul Ministerului Sportului.

Lotul de canotaj al României, format din 35 de sportivi, a fost primit, luni, la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă, de conducerea Federaţiei Române de Canotaj, rude, prieteni şi cunoscuţi, la întoarcerea de la Campionatele Europene de la Munchen (11-14 august), acolo unde canotorii români au cucerit cinci medalii de aur şi trei de bronz.

La festivitatea de primire nu a participat Eduard Novak şi nici vreun alt reprezentant al Ministerului Sportului.

România a încheiat Europenele desfăşurate între 11 şi 14 august la Munchen cu cinci medalii de aur şi trei de bronz, cel mai bun rezultat din istoria canotajului românesc la întrecerea continentală.

Cele cinci medalii de aur au fost câştigate la dublu rame, feminin (Ioana Vrînceanu şi Denisa Tîlvescu) şi masculin (Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan), la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), simplu vâsle, categorie uşoară (Ionela Cozmiuc) şi 8+1 feminin (Magdalena Rusu, Iuliana Buhuş, Ancuţa Bodnar, Denisa Tîlvescu, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş şi Adrian Munteanu), iar cele trei bronz la patru rame feminin (Mădălina Bereş, Iuliana Buhuş, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş), patru rame masculin (Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu, Florin Lehaci) şi patru vâsle masculin (Mihai Chiruţă, Ciprian Tudosă, Ioan Prundeanu şi Marian Enache, editor online: Adrian Dădârlat).