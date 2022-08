Caravana Românii au talent pleacă în septembrie în căutarea eroilor sezonului 13

Caravana preselecţiilor "Românii au talent" va ajunge pe 9 septembrie la Galaţi (Hotel Ibis Styles Dunărea), 11 septembrie la Iaşi (Hotel Unirea), 16 septembrie la Cluj (Hotel Golden Tulip Ana Dome), 18 septembrie la Timişoara (Hotel Ibis Timişoara City Center), 20 septembrie la Braşov (Hotel Kronwell), potrivit news.ro

Pe 24 şi 25 septembrie, la Pullman World Trade Center, în Bucureşti, va fi ultima oprire a caravanei şi ultima şansă pentru cei mai talentaţi să facă parte din distribuţia celui de-al 13-lea sezon.

"După un #super12, ne pregătim cu paşi rapizi de cel de-al 13-lea sezon Românii au talent! Eu şi colegii mei abia aşteptăm să plecăm prin ţară pentru a-i vedea la treabă pe cei care se înscriu. Ca în fiecare an, îi invităm alături de noi pe toţi cei care cred în şansa lor şi care vor să arate unei ţări întregi cât sunt de talentaţi. Ne vedem, în curând, la Galaţi, Iaşi, Cluj, Timişoara, Braşov şi Bucureşti. Suntem convinşi că ne veţi surprinde ca de fiecare dată!", spune Felicia Toma, producătorul executiv al show-ului.

Sezonul 12 s-a încheiat cu victoria lui Darius Mabda, tânărul care a cucerit întreaga ţară cu pasiunea lui pentru dans. "Am simţit că totul se învârtea în jurul meu, am fost asaltat de felicitările tuturor, m-am simţit regele universului, dar în sufletul meu am rămas acelaşi Darius muncitor, implicat care iubeşte să danseze”, a spus câştigătorul.