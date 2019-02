Câştigătoarea Eurovision 2018 va susţine un recital în Finala Selecţiei Naţionale

Netta Barzilai, laureata Eurovision 2018, va susţine un recital live, pentru prima dată în România, în finala Selecţiei Naţionale, duminică, de la ora 20.30, show-ul fiind transmis la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD şi online, pe TVR+.

"Invitaţia de a cânta la Selecţia Naţională mă onorează. Aştept cu nerăbdare recitalul de la Bucureşti şi sărbătoarea alături de toţi oamenii incredibili care mă aşteaptă acolo. Va fi o seară incendiară!", a spus artista.

Netta Barzilai aduce pe scena de la Sala Polivalentă nonconformismul şi stilul inconfundabil, accentuat de looper, care au consacrat-o. Tânăra artistă a cunoscut un succes fulminant odată cu adjudecarea marelui trofeu la ediţia precedentă Eurovision cu piesa "Toy", pe care o va interpreta, duminică, în faţa publicului din România. Cel mai recent succes al ei este "Bassa Sababa", lansat la începutul lunii februarie.

Douăsprezece piese au rămas în cursa pentru a reprezenta România la Eurovision: "D A I N A" - Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan, "Dear Father" - Laura Bretan,"On a Sunday" - Ester Peony, "Renegades" - Linda Teodosiu, "Right Now" - Olivier Kaye, "Your journey" - Aldo Blaga, "Army Of Love" - Bella Santiago, "Destin" - Trooper, "Skyscraper" - Teodora Dinu, "We Are The Ones" - Claudiu Mirea, "Without You (Sin Ti)" - Dya & Lucian Colareza şi "Underground" - Vaida.

Câştigătorul Selecţiei Naţionale va fi ales de un juriu format din Tali Eshkoli, Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest, laureata a ediţiei din 2013, Deban Aderemi şi William Lee Adams, jurnalişti şi influenceri consacraţi în fenomenul ESC, Şerban Cazan, Head of Production HaHaHa Production şi celebrul artist moldovean Alex Calancea.

Punctajele obtinute prin televot vor avea ponderea punctajului acordat de către un membru al juriului.

Finala Selecţiei Naţionale va avea loc duminică, la Sala Polivalentă din Bucureşti.

Sub sloganul "Dare to dream", Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări.