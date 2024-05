Cât de bogați sunt candidații la Primăria Capitalei

Nouă candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria Capitalei. Pe lângă actualul și fostul primar, Nicușor Dan și Gabriela Firea, pe liste se mai află Cristian Piedone, Sebastian Burduja, Mihai Enache, Diana Șoșoacă, Alexandru Pănișoară, Filip Titian și Dorin Iacob.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, deține un teren intravilan de 7.460 metri pătrați, în Predeal, și o mașină marca Citroen BX, fabricată în 1986.

Conform ultimei sale declarații de avere, din iunie 2023, la capitolul venituri, Dan are declarat salariul de primar general, de 195.910 lei net.

Candidatul susținut de Alianța Dreapta Unită are un credit bancar de 100.000 de euro și două împrumuturi la persoane fizice, însumând alți 52.000 de euro. Pe de altă parte, la rândul său, a dat 20.000 de euro cu titlu de împrumut unei persoane fizice.

Averea Gabrielei Firea

Unul dintre principalii săi contracandidati, Gabriela Firea, deține, potrivit ultimei sale declarații de avere, din aprilie 2024, bijuterii dobândite în perioada 1990-2022, în valoare totală de 113.306 euro, dar și tablouri de 11.000 de euro.

În declarația de avere a GabrieIei Firea apar patru terenuri, deținute împreună cu soțul său, Florentin Pandele, dintre care două în Sinești, Ialomița (moștenire), unul de 1500 metri pătraţi și unul de 60.000 de metri pătraţi (25% cotă parte), cât și alte două terenuri intravilane în Ilfov (50% cotă parte), cu o suprafață de 1740 metri pătraţi, respectiv 500 metri pătrați.

Potrivit declarației consultate de Adevarul.ro, senatoarea mai deține o casă de 240 de metri pătrați (50% cotă parte), aflată în Petrachioaia, Ilfov, și o mașină marca Mercedes achiziționată în 2010.

Conform documentului, Gabriela Firea are patru conturi bancare în care are 15.024 de lei, 432,55 de euro și 322 dolari. Totodată, a acordat trei împrumuturi unor persoane fizice însumând 27.000 euro.

Candidata PSD la Primăria Capitalei are declarate drept venituri (anuale) indemnizația de Ministru al Familiei de 98.558 de lei, primită în lunile în care a condus ministerul, indemnizația de senator de 61.013 de lei și salariul soțului său, primar al orașului Voluntari, de 162.506 de lei.

Primarul cu trei mașini Cadillac în garaj

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, deține, potrivit ultimei sale declarații de avere, din iulie 2023, patru terenuri intravilane (50% cotă parte) localizate în Bragadiru, Ilfov, ce însumează 1933 de metri pătrați, precum și o casă de 73 metri pătrați (50% cotă parte), aflată în București, moștenire.

La capitolul autoturisme, candidatul PUSL la Primăria Capitalei, are trecute un Mercedes din 1996, un Oldsmobil din 1959 și trei Cadillac-uri (din 1968, 1973 și 1974). Totodată, are în conturi 50.760 de euro și 691 de dolari, iar la capitolul venituri este declarat salariul de primar de sector, de 45.989 de lei, pe an.

El s-a înscris acum în cursa pentru Primăria Capitalei, în timp ce fiul său s-a înscris în competiția pentru preluarea conducerii Primăriei Sectorului 5.

Ce avere are candidatul PNL

Sebastian Burduja deține, potrivit ultimei sale declarații de avere, din iulie 2023, două terenuri agricole în localitatea Dochia, județul Neamț, (primite prin donație, în 2017), ce însumează 41,5 mii de metri pătrați, un apartament de 163 de metri pătrați în București și unul de 131 de metri pătrați aflat în Năvodari, Constanța, (primite prin donație), dar și o casă de 175 de metri pătrați, cumpărată, în McLean, SUA, deținută alături de soția sa, Emmaline Holland-Gayk.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei are un autoturism marca Chrysler Cordoba, fabricat în 1979 și un altul marca Honda CBR, fabricat în 2006, dar și ceasuri și bijuterii în valoare de 15.000 de euro.

În conturi, Burduja are 600 de euro, 54.275 de dolari și 191.365 de lei, dar și un credit ipotecar, la o bancă din SUA, în valoare de 469.416 dolari. Liberalul a dat 85.050 de euro avans pentru cumpărarea unui apartament.

La capitolul venituri (anuale), Burduja are indicate: salariul de deputat de 50.836 de lei, salariul de Ministru al Cercetării de 112.922 de lei, și salariul soției sale sa de 368.000 de lei, de la Banca Mondială, din București, cât și două chirii ce însumează 37.133 de lei și 60.000 de dolari, precum și o arendă de 2.370 de lei.

Împrumuturile candidatului AUR

Candidatul AUR, Mihai Enache, deține, potrivit ultimei sale declarații de avere, (în proporție de 3/4 cotă parte): un teren intravilan de 2500 de metri pătrați și o casă de locuit de 97 metri pătrați, aflate în comuna Bucșani, județul Dâmbovița.

Enache conduce o mașină marca Skoda Octavia, fabricată în 2017, iar în conturi are 1.000 de euro și 3.000 de lei. A împrumutat cu 135.000 de lei (în total) o persoană fizică și o societate, în timp ce are, la rândul său, 60.000 de euro și 50.000 de lei împrumutați de la două persoane fizice.

La capitolul venituri, candidatul AUR la Primăria Capitalei a indicat un salariu de 117.600 de lei, obținut ca director la Primăria Sectorului 4, și salariul soției sale, de 62.400, de la Camera Deputaților.

Averea lui Şoşoacă

Senatoarea Diana Șoșoacă deține, conform ultimei declarații de avere, din aprilie 2024, două terenuri intravilane în Căciulata, Vâlcea, de 1375,47 metri pătrați (în total), unul în Vulcana de Sus, Dâmbovița, de 2170 metri pătrați, un teren agricol în Balotești, Ilfov, de 22.500 metri pătrați (primit prin donație), două apartamente în București, de 89 și 58 de metri pătrați, și o casă de vacanță de 30 de metri pătrați în Vulcana de Sus, Dâmbovița.

Senatoarea deține două autoturisme, un Opel Corsa fabricat în 2015 și o Skoda Octavia din 2018, cât și obiecte de artă în valoare de 5.000 de euro.

Candidata SOS România la Primăria Capitalei are două împrumuturi la persoane fizice, de 43.000 de euro (în total), iar la capitolul venituri (anuale) are indicat salariul de senator, de 130.515 de lei, și salariul soțului, de 23.319 lei.

Opozant al fostului premier Cîțu

Alexandru Pânişoară, intrat în cursă cu susținerea Partidului Ecologist Român (PER), este cel care în 2021 a cerut în instanţă anularea deciziei Biroului Politic Naţional (BPN) al PNL prin care premierul de la acel moment, Florin Cîțu, a primit derogare de vechime pentru a putea intra în cursa pentru șefia partidului.

Potrivit declarației de avere depuse în 2022, ca urmare a calității de membru în Consilul de Administrație al Sectorului 1, Pânișoară a câștigat dividende în valoare de 161.462 de lei și alți 14.560 de pe urma funcției de consultant în cadrul Băncii Mondiale. El are și un credit scadent în 2049, în valoare de 661.173 lei. Pe declarația de avere mai apare un autoturism Smart din 2019 și două apartamente în București.

Pânișoară este președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului, care a contestat în instanță suspendarea a cinci PUZ-uri de sector.

Al doilea independent este Filip Constantin Titian. Potrivit unei declarații de avere puublicate la înscrierea în cursa pentru Sectorul 4 din 2020, Tititan a avut în anul precedent 3775 de lei prin Filip Internațional Company. Documentul mai arată că a obținut 10.000 de lei de pe urma unei arende și alți 1.000 de lei de pe urma unei chirii.

Titian deținea la acel moment trei apartament în București, trei terenuri în București, Predeal și Vidra, dar și două vehicule marca Dacia și Matiz.

În declarația de avere mai este specificată și calitatea de asociat în cadrul mai multor societăți, însă nu sunt menționate veniturile, precum cel din cadrul SC Gazprom Internațional Distribution.

Un alt candidat este propus de Partidul Alternativa Dreaptă. Dorin Iacob și-a desfășurat activitatea în ultimii ani pe poziția de analist, astfel că nu are o declarație de avere depusă în ultimii ani, însă este fost ofițer SRI și consilier politic.