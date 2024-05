Cătălin Cîrstoiu rupe tăcerea și dezvăluie cum a fost ales candidatul comun al alianței PSD-PNL: 'Am fost sunat de Marcel Ciolacu'

În cadrul ediției transmise live de Gândul, Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, a explicat procesul prin care a fost selectat candidat independent al coaliției PSD-PNL pentru Primăria Capitalei. Cîrstoiu a subliniat că exista un anumit profil al candidatului ideal pentru Primăria Capitalei care ar trebui să fie votat de către bucureșteni. Acest profil includea un candidat independent cu studii superioare și experiență managerială, iar opinia alianței era că un astfel de candidat ar avea șanse mai mari de câștig pentru oraș.

„A existat un profil al candidatului pe București care ar trebui să fie votat de bucureșteni. Ideea de independent cu studii superioare, care să aibă experiență managerială. Și opinia alianței în momentul ăla a fost că dacă vin cu un candidat care se suprapune pe acest profil, șansele de a câștiga orașul sunt mult mai mari. Cumva mă suprapuneam destul de bine pe acel profil”, a spus fostul candidat.

Cătălin Cîrstoiu a evidențiat importanța unei discuții pe care a avut-o cu Marcel Ciolacu la Spitalul Universitar. Acesta menționează că, în timpul întâlnirii, a abordat aspecte fundamentale ale sistemului sanitar.

„Am fost sunat de Marcel Ciolacu. Mă văzusem cu Marcel Ciolacu de două ori. A fost o discuție lungă la Spitalul Universitar, într-o duminică, lungă discuția despre sistemul sanitar. Am avut senzația și o am în continuare că discuția aia a fost cheia acestei alegeri. I-am explicat niște lucruri de fond ale sistemului sanitar pe care le-a înțeles. Am fost chemat în ziua coaliției, când s-a stabilit candidatul la primărie, am primit un telefon, am fost chemat la Guvern și am fost întrebat: vreți să fiți candidatul alianței?! Și deja au anunțat în aceeași zi. Toată presa vorbea despre asta”, a afirmat Cîrstoiu.