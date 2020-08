Cate Blanchett şi Ewan McGregor vor lucra cu Guillermo del Toro la o versiune animată a filmului 'Pinocchio'

Cate Blanchett şi Ewan McGregor vor lucra cu cineastul Guillermo del Toro la o versiune animată a filmului "Pinocchio", un proiect pe care regizorul mexican l-a descris ca pe "un vis" al său şi care va fi produs de Netflix, relatează EFE.

Guillermo del Toro va plasa acţiunea acestui remake al clasicului film din 1930 în Italia, în timpul ascensiunii lui Mussolini şi fascismului şi va prezenta povestea lui Pinocchio care încearcă să împlinească aşteptările tatălui său, potrivit agerpres.ro.

"După ce am urmărit mai mulţi ani acest proiect visat am găsit partenerul perfect în Netflix. Am petrecut mult timp selectând distribuţia, avem o echipă extraordinară şi beneficiem de sprijinul continuu al Netflix pentru a putea merge înainte, în tăcere şi cu grijă, fără a ne pierde ritmul", notează cineastul într-un comunicat.

Filmul va reprezenta debutul lui Guillermo del Toro în animaţie şi va beneficia de vocile lui McGregor ca greierele Cricket, David Bradley ca Geppetto şi un actor până acum necunoscut, Gregory Mann, în rolul lui Pinocchio.

Blanchett, Christoph Waltz, Tilda Swinton şi Finn Wolfhard vor face de asemenea parte din distribuţie.

Filmul "Pinocchio" al lui Guillermo del Toro nu este singurul remake al acestui clasic, având în vedere că Disney lucrează deja cu actori în carne şi oase la un film cu acţiune reală regizat de Robert Zemeckis.

În urmă cu câteva săptămâni s-a aflat că pentru a interpreta rolul lui Geppetto se poartă deja discuţii cu Tom Hanks.