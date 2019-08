Catherine Deneuve şi Juliette Binoche deschid o ediţie controversată a Festivalului de la Veneţia

Actriţele franceze Catherine Deneuve şi Juliette Binoche, aflate pe afişul unei drame familiale a cineastului japonez Hirokazu Kore-Eda, vor deschide miercuri seară cea de-a 76-a ediţie a Mostrei (Festivalul de Film de la Veneţia), promiţătoare dar controversată, în principal prin prezenţa în selecţia oficială a filmului "J'accuse", regizat de Roman Polanski, informează AFP, potrivit Agerpres.

"La Vérité", film inclus în competiţia pentru Leul de Aur, în care joacă şi starul american Ethan Hawke, marchează revenirea în spatele camerei de filmat a cineastului Hirokazu Kore-Eda, la un an după ce a câştigat trofeul Palme d'Or la Cannes cu pelicula "Shoplifters".Pentru primul său film turnat în Franţa, artistul nipon o aduce pe marele ecran pe celebra Catherine Deneuve în rolul unei mari actriţe, care are o relaţie complicată cu fiica ei, interpretată de Juliette Binoche, marcată de adevăruri ascunse şi resentimente nedeclarate.Ceremonia de deschidere va lansa la ora locală 19:00 (17:00 GMT) competiţia oficială a unui festival căruia nu îi lipsesc starurile, la Veneţia urmând să fie prezenţi Robert De Niro, Johnny Depp, Penelope Cruz şi Antonio Banderas.

Cea de-a 76-a ediţie a Mostrei, cu 21 de filme în competiţie, ce vor fi departajate de un juriu prezidat de regizoarea argentiniană Lucrecia Martel, favorizează producţiile hollywoodiene, confirmând astfel relaţia specială dintre Festivalul de la Veneţia şi industria cinematografică din Statele Unite.



Mostra s-a afirmat în ultimii ani ca o rampă de lansare în cursa pentru Oscaruri graţie unor lungmetraje precum "Gravity", de Alfonso Cuaron, şi "La La Land", de Damien Chazelle, recompensate ulterior cu mai multe premii ale Academiei de film americane.



În acest an, la Veneţia sunt aşteptate cu mare interes pelicule precum "Ad Astra", o odisee spaţială regizată de James Gray, dar şi "Joker", un film cu supereroi, regizat de Todd Phillips.



Brad Pitt interpretează în "Ad Astra" un astronaut care se aventurează într-o misiune ce îl duce la marginile Sistemului Solar, în căutarea tatălui său dispărut, în timp ce Joaquin Phoenix îl interpretează în "Joker" pe celebrul inamic al supereroului Batman.



Un alt film american în cursa pentru Leul de Aur, thrillerul "The Laundromat", de Steven Soderbergh, unul dintre cele două lungmetraje produse de Netflix şi incluse în competiţie, prezintă scandalul "Panama Papers" şi beneficiază de o distribuţie în care se remarcă Meryl Streep, Gary Oldman şi Antonio Banderas. "Marriage story", de Noah Baumbach, celălalt film produs de Netflix, spune povestea unei rupturi amoroase, cu Adam Driver şi Scarlett Johansson în rolurile principale.



Indiferenţă intenţionată?



În timp ce platforma americană de streaming s-a aflat în prim-plan în 2018 la Veneţia, după ce Leul de Aur a fost atribuit filmului "Roma", de Alfonso Cuaron, atenţia presei şi a specialiştilor s-a concentrat în acest an mai mult asupra selectării în competiţie a cineastului Roman Polanski, cu filmul "J'accuse", fapt care a generat controverse.



Mai multe voci au criticat selectarea acestui thriller istoric consacrat Afacerii Dreyfuss, cu Jean Dujardin în rolul principal.



Alegerea organizatorilor le-a indignat pe feministe, în contextul în care cineastul franco-polonez în vârstă de 86 de ani, exclus din Academia de film americană anul trecut, este în continuare cercetat de justiţia americană pentru violarea unei adolescente în 1977.



Un alt subiect polemic constă în prezenţa într-o secţiune paralelă a "American Skin", noul film al regizorului american Nate Parker, cunoscut pentru "The Birth of a Nation", şi achitat în 2011 pentru violarea unei studente. Scandalul a luat amploare în 2016 după sinuciderea tinerei.



"Ştim cu toţii că lumea s-a schimbat după #MeToo", a declarat pentru AFP fondatoarea grupului de lobby Women and Hollywood, Melissa Silverstein. "Întrebarea pe care o pun: 'Este aceasta o lipsă de conştientizare sau o indiferenţă intenţionată?'".



Organizatorii Mostrei au fost criticaţi şi pentru numărul mic al femeilor - doar două - prezente în competiţia acestei ediţii: saudita Haifaa Al-Mansour (care a prezentat "Wadjda" la Veneţia, în 2012), cu "The Perfect Candidate", şi australianca Shannon Murphy, cu "Babyteeth".



Printre alţi cineaşti cunoscuţi care vor fi prezenţi în acest an la Veneţia se află şi francezul Olivier Assayas, care va prezenta filmul "Wasp Network", o peliculă inspirată din evenimente reale, care spune povestea unui grup de cinci spioni cubanezi în timpul perioadei castriste.



Vor mai fi prezenţi canadianul Atom Egoyan, cu "Guest of Honor", columbianul Ciro Guerra, cu "Waiting For The Barbarians" în care joacă Johnny Depp, şi chinezul Lou Ye, cu "Saturday Fiction".



Cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia va avea loc în perioada 28 august - 7 septembrie.