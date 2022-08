Cazul primarului ales chiar dacă a fost condamnat pentru proxenetism: 'Eu sunt un om gospodar şi mi-am făcut treaba'

Primarul comunei brăilene Şuţeşti, Costică Dobre, care a devenit de curând subiectul unor articole apărute în presa centrală pe tema condamnării sale pentru proxenetism şi aderare la grup infracţional organizat, a declarat că sentinţa dată de Curtea de Apel Galaţi nu i-a interzis dreptul de a candida, iar în prezent este reabilitat.

"Justiţia mi-a dat un an cu suspendare, iar acum sunt reabilitat. Mi s-a dat o pedeapsă cu suspendare, ceea ce, zic eu, arată că justiţia nu m-a considerat atât de vinovat. Bine, eu mă aşteptam să mă achite. (..) Dacă oamenii din comunitatea din care fac parte nu mă cunoşteau, vă daţi seama că nu mă votau. Eu sunt un om gospodar şi mi-am făcut treaba, asta o ştie toată lumea care mă cunoaşte. Pentru cine nu mă cunoaşte, poate la prima vedere aceste informaţii dau rău. Sentinţa definitivă nu mi-a interzis să candidez, aşa că mi-am depus candidatura", a declarat Costică Dobre, potrivit Agerpres.Costică Dobre a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare în 2018, printr-o decizie a Curţii de Apel Galaţi, pentru proxenetism şi aderare la grup infracţional organizat, fiind acuzat că a făcut parte dintr-un grup infracţional organizat care racola fete, inclusiv minore, pe care le obliga, uneori prin acte de violenţă, să se prostitueze în Grecia şi Spania. În dosarul respectiv au fost cercetate mai multe persoane, printre care fratele şi cumnata sa. Fratele său a primit 4 ani şi 6 luni de închisoare, cu executare, pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi iniţierea unui grup infracţional organizat, iar soţia acestuia 3 ani de închisoare, cu suspendare, sub supraveghere, pentru trafic de minori şi trafic de persoane.Referitor la acest caz, preşedintele PSD Brăila, senatorul Ion Rotaru, a declarat că a discutat personal cu Costică Dobre, în 2020, în preajma depunerii candidaturii pentru funcţia de primar al comunei Şuţeşti şi că acesta i-ar fi spus că este nevinovat şi că ar fi "victimă colaterală într-o poveste de care se făcea vinovat fratele său"."Eu ştiu că a avut o condamnare cu suspendare. La vremea respectivă când a candidat, din ce am discutat cu el, mi-a zis că el este cumva victimă colaterală în toată povestea asta, că fratele lui a făcut boacăna şi nu el. El s-ar fi dus atunci în Grecia să-i pună un avocat, nu îmi aduc aminte bine toate amănuntele, şi a fost considerat că a intrat în hora asta. El spune că nu a avut niciun fel de implicare şi de acţiune în sensul ăsta, dar a fost cumva asociat la toată infracţiunea respectivă. Fratele lui, din câte ştiu, a fost condamnat la mai mulţi ani cu executare. La vremea respectivă, am aşteptat să văd ce spune sentinţa, iar sentinţa era clară, în sensul în care nu avea niciun fel de interdicţie pentru a candida. Oamenii au apreciat că este un bun gospodar şi s-a dovedit lucrul acesta, pentru că a schimbat multe lucruri în comună. Este un bun organizator, un tip valoros, e apreciat de oameni. Sigur că a rămas cu această etichetă. Fiecare om e supus greşelii, e posibil să fi greşit, dar s-a reabilitat între timp. Astăzi suntem în situaţia în care lucrurile sunt închise, din punctul meu de vedere, şi trebuie tratate ca atare", a declarat Rotaru.Legat de o nouă candidatură a lui Costică Dobre pentru funcţia de primar al comunei Şuţeşti la alegerile din 2024, senatorul Ion Rotaru a declarat că PSD Brăila îl va susţine pentru obţinerea unui nou mandat, "dacă nu sunt alte elemente care să pună într-o lumină proastă activitatea lui şi rezultatele pe care le-a obţinut pe linie administrativă"."Nu cred că s-ar pune o problemă legată de o lipsă de încredere din partea noastră, pentru că discutăm de administraţie. Partea cealaltă, pentru care a fost sancţionat, a fost sancţionat ca atare şi iată că s-a reabilitat", a completat Ion Rotaru.