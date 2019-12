Ce beneficiu MAJOR ar putea aduce bolnavilor de SIDA noul contract cadru al CNAS - Cine poate beneficia de schimbare

Pacienții cu HIV SIDA din România ar putea primi de anul viitor medicația acasă. Propunerea de-a introduce această modalitate de tratament la domiciliu pentru persoanele cu HIV/SIDA aderente la tratament și care au virusul nedetectabil în sânge în contractul-cadru (Co-Ca) cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate a fost discutată în cadrul dezbaterii ,,Programul de tratament HIV-SIDA în România, prezent și perspective”, organizate de Federația UNOPA, în parteneriat cu Institutul ,,Matei Balș”, Centrul Român HIV/SIDA și Academia Europeană de HIV/SIDA, potrivit 360MEDICAL.ro.

,,Anul trecut s-a tot discutat de modalitatea prin care o serie de pacienți care sunt aderenți și sunt nedetectabili să poată să-și primească medicația acasă. Cred că dacă reușim ca în Contractul Cadru să introducem acest segment, va reprezenta un element definitoriu pentru o schimbare de paradigmă în derluarea progrmelor naționale HIV-SIDA”, a precizat prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel, managerul INBI Matei Balș.

Pentru pacienții cu HIV-SIDA, în special pentru cei activi, care au un loc de muncă, o astfel de măsură ar fi extrem de benefică. Cei mai mulți se plâng de faptul că în fiecare lună trebuie să se învoiască de la serviciu pentru a se duce la spital ca să-și ridice tratamentul.

Cristian Roșu, președintele UNOPA susține că medicația se ridică de la spital între orele 9-14, interval de timp în care cei mai mulți dintre pacienți sunt la serviciu.

,,Eu din programul meu de lucru trebuie să mă învoiesc o oră, două. Mă duc acolo, stau la o coadă de două- trei ore și trebuie să vin să-i explic șefului de ce am întârziat două- trei ore, când schimbul ar trebui să fie rapid. Am venit, am dat CNP-ul sau cardul de sănătate, mi s-au dat ,,bomboanele” și am plecat. Nu să completez foi, pentru că deja figurez într-o bază de date. Nu i se dau(nota red. medicamentele) unui străin sau unuia nou sau unuia care e la început de drum. I se dau unui pacient vechi, despre care se știe ce diagnostic are”, a declarat pentru 360medical.ro Cristian Roșu.

Ce categorie de pacienți ar putea beneficia de medicație acasă

Franța, care are un sistem de sănătate bazat pe solidaritate socială, oferă acest serviciu de-a aduce tratamentul acasă la pacient sau de-a prelua bolnavul de la domiciliu în momentul în care el solicită acel lucru și de a-l duce până la instituția la care are nevoie respectivul pacient.

În ceea ce privește România, programul de HIV SIDA este foarte bine monitorizat. O spun și medicii, o recunosc și pacienții. Astfel că în acest moment se știe foarte bine unde locuiesc persoanele cu HIV/SIDA, dacă își schimbă adresele, prin urmare s-ar putea realiza o distribuție zonală a medicației.

,,Legislația prevede că se poate da tratament până la trei luni odată. De ce trebuie să vin eu din lună în lună după tratament, când pot să vin doar pentru monitorizarea efectivă, care poate să fie ori trimestrială ori bianuală ori anuală? Nu mai punem nici pacienții pe drumuri, nu mai sunt nici costuri ale sistemului”, susține în materialul VIDEO Cristian Roșu.

Dr. Mariana Mărdărescu, Coordonatorul Compartimentului de Monitorizare și Evaluare al Infecției HIV/SIDA în România la INBI ,,Matei Balș” este de acord cu această măsură, dar nu pentru toți pacienții. În opinia specialistei, doar persoanele care vin la evaluare de cel puțin două ori pe an și care au investigațiile de bază ca și dovadă că sunt aderente la tratamentul antiretroviral ar trebui să beneficieze de medicația acasă.

,,Pentru persoanele care nu sunt foarte aderente la tratamentul antiretroviral, persoanele nou depistate, populația tânără, populația consumatoare de droguri cred că cel mai important lucru este să vină și să aibă în permanență contact cu omul în halat alb”, e de părere dr. Mariana Mărdărescu.

Potrivit Coordonatorului Compartimentului de Monitorizare și Evaluare al Infecției HIV/SIDA, în momentul de față în România, aproape 70% din pacienții cu HIV/SIDA, aflați în tratament, sunt cu virus nedetectabil.