Ce lovitură! Elena Lasconi a cerut amendarea drastică a USR-iștilor care lipeau afișe anti-PNL

Loviți puternic la capitolul imagine de ancheta DNA privind achiziția de vaccinuri, liderii USR au demarat o campanie cu mesaje manipulatoare la nivelul național. USR a împânzit orașele cu afișe anti-PNL făcute pe bani publici.

La Câmpulung, activiștii USR s-au trezit cu poliția pe cap, trimisă tocmai de primarul USR, Elena Lasconi. Primarul a spus că ”nu am semnat niciun aviz și nici nu aveam de gând să o fac”.

Mai mult, Lasconi le-a cerut polițiștilor să le dea amenda maximă de 10.000 de lei. De asemenea, lipitorii de afișe ai USR au fost puși să dea jos tot ce lipiseră.

Elena Lasconi este în război cu cei din conducerea USR, asta după ce a fost exclusă de pe lista la europarlamentare. Lasconi a stârnit un scandal uriaș în USR, după ce a anunțat că a votat la Referendumul pentru familie.

Activiștii USR din toată țara au fost puși să lipsească ilegal afișe care folosesc imaginea PNL și care promovează un site web cu mesaje atribuite în mod fals unor lideri PNL.

Mesajul intern USR:

„Scopul campaniei: Promovarea mesajului că PNL crește taxele, pentru a informa comunitățile și a stimula dezbaterea publică. Ne bazăm pe impactul puternic pe care afișele îl vor avea a doua zi asupra oamenilor pe stradă în toate orașele țării.

Detalii ale acțiunii:

* Data și ora: 4 decembrie

* Afișele: Vor fi furnizate și distribuite la filiale în cursul zilei de azi. (28.11.2023)

* Locurile de afișaj: Alegeți zonele de afișaj urban, unde există deja afișe pentru teatre, spectacole sau zone amenajate. Va rugam sa nu lipiti pe statiile de transport in comun, pe stâlpi sau pe echipamente ale primariilor sau furnizorilor de utilitati. Locurile cele mai potrivite sunt gardurile santierelor sau terenurilor abandonate, acolo unde se lipesc in mod uzual afise pentru spectacole. Este important sa lipiti mai multe afise in acelasi loc, nu doar cate unul. (Vedeți exemple din atașament)

* Grupuri de lucru: Organizați grupuri de oameni pentru a efectua afișajul în aceeași seară ( 4 decembrie ) în toate orașele importante.

Instrucțiuni:

* Distribuirea afișelor: Asigurați-vă că fiecare grup are suficiente afișe pentru a acoperi zonele desemnate.

* Impanizarea orașelor importante: Prioritatea este să acoperim cât mai multe zone importante în orașe.

* Flexibilitate: Dacă este necesar, adaptați planul și distribuiți afișele în funcție de nevoile specifice ale fiecărui oraș.

Vă rugăm să ne țineți la curent cu progresul și să furnizați rapoarte detaliate după finalizarea acțiunii. Vă rugăm să fotografiați locurile în care ați lipit și să ne transmiteți pozele ca să putem urmări efectul lor în toată țara. Țineți legătură cu regionalii voștri de pe zona.

Contăm pe dedicația și pasiunea voastră pentru a face această campanie un succes. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de clarificări suplimentare, vă rugăm să ne contactați cât mai curând posibil.

Mulțumim pentru angajamentul vostru și pentru contribuția la această inițiativă importantă.”