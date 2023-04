Ce știm până acum despre marea contraofensivă ucraineană: secretul păstrat de autorități

Pregătirile în vederea unei contraofensive a armatei ucrainene ”se apropie de sfârşit”, a anunţat vineri ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov, în contextul în care Kievul anunţă de mai multe luni că vrea să lanseze un atac în vederea recuceririi teritoriului ocupat în sudul şi estul Ucrainei de către Rusia.

”Echipament a fost promis, pregătit şi parţial livrat. În sens larg, suntem pregătiţi”, a anunţat Oleksii Reznikov într-o conferinţăă de presă la Kiev, informează News.ro.

OFENSIVĂ DE PRIMĂVARĂ

De mai multe săptămâni, lansarea marii contraofensive ucrainene împotriva forţelor ruse care ocupă sudul şi estul Ucrainei este scrutată şi aşteptată de la o zi la alta, în contextul în care documente apaţinând spionajului american divulgate menţionau o operaţiune la sfârşitul lui aprilie, însă nu s-a constat vreo mişcare de amploare.

Venirea primăverii şi sfârşitul rasputiţei, o perioadă în care solurile se transformă în gropi uriaşe de noroi, este un moment mai potrivit al unei contraofensive.

”Vom lovi mai puternic şi la distanţe mai mari, în aer, la sol, pe mare şi în spaţiul cibernetic. Contraofensiva noastră va veni. Muncim din greu pentru a o pregăti”, declara în februarie Oleksii Reznikov, în ziua împlinirii unui an de la invazia rusă.

După ce a rezistat toată iarna şi asaltrurilor ruse pe frontul de est, obiectivul Kievului este să repete succesul fulgerător al atacurilor din toamnă..

La 11 noiembrie, militari ucraineni intrau în oraşul Herson, eliberat după luni de ocupaţie rusă.

Armata Kremlinului s-a repliat atunci pe malul de est al Niprului.



BĂTĂLIA DE LA BAHMUT FACE ÎN CONTINUARE RAVAGII

În prezent, în aşteptarea datei contraofensivei, toate privirile sunt aţintite asupra Bătăliei de la Bahmut, în estul Ucrainei, care face ravagii de luni de zile, principalul efort de război.

Ruşii au făcut din cucerirea acestui orăşel în ruine o prioritate, după o serie de înfrângeri militare pe teren.

Ucrainenii vor, la rândul lor, să le provoace un maximum de pierderi forţelor ruse.

”În mod paradoxal, în afară de Bahmut, ruşii sunt mai degrabă în defensivă”, subliniază la BFMTV un general francez, Jérôme Pellistrandi.

Vineri, un val de atacuri aeriene ruse a atins mai multe oraşe ucrainene, bombardamente vizând zone civile, fără impact militar.

În afară de Bahmut, Ucraina are de apărat şi alte fronturi - în paralel cu pregătirea operaţiunii - şi anume la Kiev, Harkov, instalaţiile energetice şi frontiera cu Belarusul.

SRĂPUNGEREA POZIŢIILOR RUSE

De luni de zile circulă speculaţii despre locul în care forţele ucrainene au să lovească în această ofensivă de primăvară.

Sunt evocate mai multe piste - regiunea Donbas, în estul Extrem, împrejurimile Zaporojie, către oraşul portuar Mariupol, sau sudul, la nivelul Hersonului.

Generalul Jérôme Pellistrandi mizează pe ”înaintarea între Donbas şi Zaporojie către sud, până la Marea Azov, cu scopul de a izola Crimeea de restul teritoriilor ocupate şi ruperea continuităţii poziţiilor ruse”.

Sud-estul Ucrainei, ocupat de ruşi, ar fi astfel rupt de ruta de aprovizionare, iar singurul drum logistic de aprovizionare a sudului frontului ar fi Podul Kerci, atacat în trecut de Kiev.

”Este mai uşor pe plan militar decât să te duci către Doneţk şi Lugansk, care sunt ocupate de separatişti din 2014”, apreciază generalul francez.

MOMELI

În aşteptarea mai multor informaţii, mişcările forţelor ucrainene sunt foarte scrutate, iar observatorii caută indicii despre modalităţile contaofensivei.

Institute for the Study of War (ISW) reitera marţi că trupe ucrainene au trecut fluviul Nipru, o linie de front naturală pentru ruşi, ceea ce ar putea indica o viitoare ofensivă în apropierea oraşului eliberat Herson.

O zi mai târziu, un oraş situat în zona ocupată, la jumătatea drumului dintre Zaporojie şi Marea Azov a fost bombardat cu obuze de către ucraineni.

Este dificil ca aceastea să fie considerate indicii tangibile.

Ucraina poate încerca, de asemenea, să bruieze pistele pentru forţele inamice.

Vara trecută, de exemplu, Kievul a sugerat o ofensivă la Herson, în sud, după care a atacat la Harkov, în est, antrenând astfel mişcări de trupe ruseşti.

800 DE KILOMETRI DIN LINIA FRONTULUI, CONSOLIDAŢI DE RUŞI

Situaţia este, însă, diferită faţă de anul trecut.

După un război de uzură de luni de zile, mai degrabă static, ruşii şi-au fortificat puternic linia frontului.

Peste 800 de kilometri din linia frontului rus a fost consolidată.

Nu este vorba despre o linie neîntreruptă, însă trupele ruse au instalat o serie de ”straturi de fortificare şi tranşee”, declară AFP Brady Africk, de la centrul de reflecţie American Enterprise Institute.

Ei au creat diverse obstacole între zone minate, ”dinţi de dragon”, obstacole din beton armat, pentru a opri vehicule blindate, sau tranşee şi buncăre.

”Este o bătălie foarte asemănătoare, în mod paradoxal, Primului Război Mondial”, subliniază generalul Jérôme Pellistrandi.

Această fortificare a frontului are ca scop să spargă contraofensiva ucaineană, să o împiedice să înainteze rapid şi să-i provoace pierderi importante.

”Dacă Ucraina îşi rupe dinţii în liniile de apărare ruse, Vladimir Putin securizează teritoriile cucerite, iar Kievul nu va mai avea mijloace să relanseze noi ofensive”, rezumă el.

”ONE SHOT RIFLE”

Speculaţiile se multiplică, iar autorităţile ucrainene rămân în mod voit secretoase.

Comunicarea oficială a Kievului anunţă că o ofensivă va avea loc în curând, iar pregătirile ”au ajuns la final”.

”Lansarea unui atac este o obligaţie pentru ei, altfel opinia publică din Occident nu va înţelege livrările de armament”, subliniază generalul Jérôme Pellistrandi.

”Această contraofensivă este o puşcă cu un singur foc”, subliniază el.

Ucrainenii nu pot da greş în acest atac.

”Altfel, vor avea nevoie de cel puţin un an ca s-o ia de la capăt”, dă asigurări generalul.

”Trebuie să fie bine pregătiţi, cu susţinerea NATO, şi să poată rezista în timp”, estimează el.

Occidentul a livrat Kievului materialul prevăzut, a anunţat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inclusiv 230 de tancuri şi 1.550 de vehicule blindate.