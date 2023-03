Ce urmează pentru Donald Trump, după ce a fost pus sub acuzare: moment jenant pentru fostul președinte

Fostul preşedinte Donald Trump a fost pus sub acuzare de un mare juriu din Manhattan, devenind prima persoană din istoria SUA care a ocupat funcţia supremă în stat şi apoi a fost acuzată de o infracţiune. Actul de acuzare rămâne sub sigiliu, astfel că acuzaţia sau acuzaţiile specifice nu au fost făcute încă publice. The Washington Post prezintă punctele-cheie ale cazului şi următoarele etape ale procedurii penale.

Citește și: Donald Trump, după inculparea sa de către justiţia din New York: îi promite răzbunare 'violentă' lui Joe Biden

CE ESTE O PUNERE SUB ACUZARE?

Atunci când cineva este pus sub acuzare de către un mare juriu înseamnă că este acuzat de una sau mai multe infracţiuni. "O punere sub acuzare este doar un mod sofisticat de a numi documentul de acuzare", arată Anna Cominsky, profesor la New York Law School. "Este o bucată de hârtie care conţine acuzaţiile", precizează ea.

Marele juriu, care în New York este format din 23 de membri ai publicului, ascultă probele de la martori prezentate de procurori pe o perioadă de zile, săptămâni sau luni. La finalul acestui proces, procurorii decid dacă vor cere juraţilor să voteze asupra unei acuzaţii. Trebuie să voteze o majoritate pentru a pune sub acuzare persoana respectivă.



Procesul de deliberare a marelui juriu este secret, iar actul de acuzare nu este, în general, făcut public decât după ce este depus în instanţă sau - în unele cazuri - până când inculpatul se prezintă pentru prima dată în instanţă.

DESPRE CE ESTE VORBA ÎN ACEST CAZ?



După toate aparenţele, actul de acuzare împotriva lui Trump implică o plată făcută înainte de alegerile prezidenţiale din 2016 către Stormy Daniels, o actriţă de filme pentru adulţi, pentru a o face să nu vorbească public despre o aventură pe care ea a declarat că a avut-o cu Trump cu ani în urmă.

VA FI TRUMP ARESTAT PUBLIC?

Trump a postat la 18 martie pe reţelele sociale că va fi arestat, dar acest lucru nu se va întâmpla dacă se va preda de bunăvoie.



Un purtător de cuvânt al procurorului districtual din Manhattan a declarat joi seară că biroul l-a contactat pe avocatul lui Trump pentru a coordona predarea acestuia. O persoană familiarizată cu această chestiune - care a vorbit sub protecţia anonimatului - a declarat că fostul preşedinte este aşteptat să se prezinte în instanţă pentru o audiere marţi, 4 aprilie, la ora locală 14:15 (21:15, ora României).



CE SE ÎNTÂMPLĂ ODATĂ CE VA FI ÎN CUSTODIE?



Odată ce un suspect care a fost pus sub acuzare se află în custodia poliţiei, poliţia sau alţi oficiali din cadrul forţelor de ordine urmează o procedură standard în spatele uşilor închise, făcându-i fotografii şi luându-i amprentele digitale.



Procedura decurge în acelaşi mod, indiferent dacă persoana a fost arestată sau a fost de acord - sau a negociat prin intermediul avocaţilor - să se predea.

Prima procedură judiciară după o arestare sau predare ar fi o audiere de punere sub acuzare într-o sală de judecată din Manhattan. La audiere, un judecător va stabili dacă Trump trebuie să plătească o cauţiune sau să respecte anumite restricţii până la proces - sau dacă poate fi eliberat fără cauţiune sau restricţii, ceea ce este cunoscut sub numele de eliberare pe răspundere personală.

Agentul special al Secret Service responsabil cu securitatea lui Trump, Sean Curran, sau adjunctul lui Curran, este posibil să îl însoţească personal pe Trump atunci când acesta va trece prin procedura standard de la poliţie şi când va apărea în instanţă.

CINE ESTE PROCURORUL CARE L-A ACUZAT PE TRUMP?

Procurorul districtului New York County, Alvin Bragg, un democrat, a fost ales ca procuror al districtului Manhattan în noiembrie 2021. El este un fost procuror federal din cadrul biroului procurorului general din New York.

Bragg a moştenit investigaţia care îl priveşte pe Trump de la predecesorul său, Cyrus Vance Jr.

Doi procurori de rang înalt au demisionat din biroul său anul trecut, aparent din cauza frustrării că Bragg nu a fost înclinat să urmărească o punere sub acuzare a lui Trump în legătură cu modul în care a evaluat proprietăţile în afacerea sa imobiliară. Bragg a refuzat să discute despre anchetă, spunând doar: "Vom continua să aplicăm legea în mod egal şi corect".

UNDE VA AVEA LOC AMPRENTAREA LUI TRUMP DUPĂ CE SE VA PREDA?

Inculpaţii sunt înregistraţi oficial, de obicei, în secţiile de poliţie. Dar nu este neobişnuit ca aceştia să treacă prin procedura standard chiar la biroul unui procuror districtual, dacă se predau după o punere sub acuzare de către marele juriu.

AR PUTEA AJUNGE TRUMP ÎN ÎNCHISOARE?

Aceasta este întrebarea pe care şi-o pun o mulţime de oameni. Răspunsul este că depinde - nu numai de ceea ce este acuzat, desigur, ci şi dacă va fi condamnat în cele din urmă.

Sunt informaţii că Bragg ar fi luat în considerare şi acuzaţii de falsificare a registrelor comerciale pentru comiterea unei alte infracţiuni, posibil o încălcare a finanţării campaniei electorale. Aceasta ar fi o infracţiune de nivel scăzut, conform legislaţiei statului New York, care se pedepseşte cu până la patru ani de închisoare.



Dar acuzaţiile pot fi retrogradate, sentinţele variază de la caz la caz şi, în general, este neobişnuit ca o persoană fără cazier judiciar să fie condamnată la o perioadă lungă de închisoare pentru o infracţiune de nivel scăzut, fără violenţă.



Aşadar, chiar dacă Trump este condamnat pentru o infracţiune, nu înseamnă neapărat că va petrece ceva timp în închisoare.

MAI POATE TRUMP SĂ CANDIDEZE LA PREŞEDINŢIE ÎN 2024?

Deşi nu a mai fost niciodată o situaţie similară pentru un candidat al unui partid major până acum, Trump are voie să candideze la preşedinţie în timp ce este pus sub acuzare - sau chiar dacă este condamnat pentru o infracţiune.

Impactul practic al unui dosar penal asupra candidaturii sale - dacă i-ar ajuta sau i-ar afecta şansele de a ajunge din nou la Casa Albă - este văzut în mod diferit. Unii dintre consilierii săi, potrivit unui articol recent din Washington Post, au declarat că acesta este un teren favorabil pentru Trump, dându-i posibilitatea de a fi din nou în centrul atenţiei ca figură dominantă a partidului său. Dar consilierii au recunoscut, de asemenea, capcanele unei inculpări şi au spus că stafful de campanie nu a pus la punct logistica organizării simultane a unei candidaturi la prezidenţiale şi a unei confruntări cu un proces penal.

CARE AU FOST REACŢIILE?

Mulţi oficiali republicani - inclusiv unii rivali pentru nominalizarea republicană - au sărit în apărarea lui Trump, denunţând ceea ce ei au numit "instrumentalizarea sistemului de justiţie penală".

Ronna McDaniel, preşedinta Partidului Republican, a calificat actul de acuzare drept "un abuz flagrant de putere din partea unui procuror care este concentrat pe răzbunare politică în loc să menţină oamenii în siguranţă".

Fostul vicepreşedinte Mike Pence - care s-a despărţit de Trump în legătură cu atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu şi care se gândeşte la o candidatură proprie la alegerile prezidenţiale din 2024 - a criticat, de asemenea, acuzaţiile. "Cred că punerea sub acuzare fără precedent a unui fost preşedinte al Statelor Unite pe o problemă de finanţare a campaniei electorale este un scandal", a declarat Pence joi seară într-un interviu la CNN. "Acest lucru nu va face decât să divizeze şi mai mult ţara noastră", consideră el.

Democraţii au declarat în schimb că marele juriu a urmărit faptele şi că Trump ar trebui să respecte sistemul juridic.

"Marele juriu a acţionat pe baza faptelor şi a legii. Nimeni nu este mai presus de lege şi toată lumea are dreptul la un proces pentru a-şi dovedi nevinovăţia", a scris pe Twitter reprezentanta Nancy Pelosi, care mult timp a fost preşedinta Camerei Reprezentanţilor. "Să sperăm că fostul preşedinte va respecta în mod paşnic sistemul, care îi acordă acest drept", a adăugat ea.